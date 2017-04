Whatsapp overweegt digitale betalingsservice in India

Services

De instant messaging app WhatsApp denkt na over het integreren van een betalingsservice in de app. Deze zou eerst uitgerold moeten worden in India, met 200 miljoen gebruikers de grootste markt waarop WhatsApp opereert. Met het integreren van een betaalservice volgt WhatsApp instant messaging apps zoals WeChat in China. WhatsApp werkt de komende zes maanden toe naar zijn doel om persoon tot persoon betalingen in India mogelijk te maken.

Op de website van WhatsApp wordt in een vacature gevraagd naar een kandidaat met een technische en een financiële achtergrond met verstand van India’s Unified Payments Interface (UPI) en de BHIM payments app. UPI is een inter-bank betalingsprotocol en verzorgt directe betaling van een bankrekening naar een andere bankrekening, via authenticatie voor een specifieke transactie context. Op dit moment kan UPI worden gebruikt op smartphones via PHP en BHIM apps, waarmee geldtransacties en betalingen gedaan kunnen worden via een mobiel nummer.

India is een belangrijk land voor WhatsApp, en we begrijpen hoe we kunnen bijdragen aan de visie van Digitaal India” zei een woordvoerder van WhatsApp waarbij hij verwees naar een overheidsprogramma dat zich richt op het verbeteren van de internet gebaseerde services in India. “We onderzoeken hoe we kunnen samenwerken met bedrijven die deze visie delen en we gaan door met goed luisteren naar de feedback van onze gebruikers” vertelde de woordvoerder.

In februari heeft Brian Acton, WhatsApps co-founder de lokale media in India verteld dat de app zich in het eerste stadium van onderzoek naar digitale betalingsmogelijkheden bevindt en dat hij over de integratie heeft gesproken met de Indiase overheid. Vorige week lanceerde de Zweedse communicatie app Truecaller die ook een groot gebruikersaantal heeft in India ook een betalingsservice gebaseerd op het UPI platform. WhatsApp zal dus snel moeten komen met zijn betalingsservice om de concurrentie bij te kunnen houden of nog beter, voor te kunnen blijven.