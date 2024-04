Toezichthouders schromen er niet voor om overnames van Big Tech tegen te werken. Toch durft Google-moederbedrijf Alphabet die uitdaging mogelijk aan door CRM-speler HubSpot over te nemen.

De deal is allesbehalve zeker. Reuters meldt dat Alphabet de afgelopen dagen met bankiers van Morgan Stanley heeft gesproken. Aandachtspunten zijn vanzelfsprekend de hoogte van het bod, maar ook of regelgevers er wel een groen licht voor zouden geven.

Waarom HubSpot?

HubSpot biedt een CRM-platform dat allerlei klantenservice-, marketing-, en sales-activiteiten ondersteunt. De software is gratis te downloaden, maar biedt verschillende abonnementen afhankelijk van de wensen van een organisatie. Het wordt weleens omschreven als een lichtgewicht alternatief voor Salesforce, met meer gebruiksgemak maar minder features.

Alphabet zou met de beoogde overname een vuist kunnen maken op de CRM-markt, terwijl het aanbod van HubSpot veel aantrekkelijke integraties met Google kan bieden. Connecties tussen Google Cloud en HubSpot bestaan overigens al voor gezamenlijke klanten.

Mogelijk grootste Alphabet-deal ooit

HubSpot draaide een verlies van 176,3 miljoen dollar in 2023. Toch zou het met een marktwaarde van 35 miljard dollar verreweg de grootste partij ooit zijn die door Alphabet wordt overgenomen. Tot nu toe is de deal voor Motorola Mobility uit 2011 de grootste met 12,5 miljard dollar. Google verkocht het aan Lenovo drie jaar later voor het relatief schamele bedrag van 2,91 miljard dollar.

Tip: HubSpot komt met generatieve AI voor salesinzichten

Het grootste overgenomen bedrijf dat nog wel onder Alphabet valt, is securitybedrijf Mandiant. Die partij werd in 2022 voor 5,4 miljard dollar ingelijfd. Destijds stonden toezichthouders niet in de weg: na de aankondiging in maart volgde de officiële acquisitie in september.

Gooien toezichthouders roet in het eten?

Of het deze keer zo eenvoudig wordt, valt sterk te betwijfelen. Allereerst hebben toezichthouders in de VS, de EU, het Verenigd Koninkrijk en China afwisselend voor vertragingen en toezeggingen gezorgd bij recente Big Tech-overnames. Zo was Microsoft genoodzaakt om langdurig tekst en uitleg geven om Activision-Blizzard te kunnen overnemen, terwijl Broadcom de officiële acquisitiedatum van VMware eveneens moest uitstellen. Nvidia zag uiteindelijk af van chipontwerper Arm toen bleek dat regelgevers in de weg bleven staan.

Die deals vereisten een fors hoger bedrag dan de waarde van HubSpot. Echter staan Google en moederbedrijf Alphabet in het vizier van toezichthouders en lopen er meerdere rechtszaken. Zo staat de machtspositie van de Google Play Store op Android onder druk, terwijl de advertentiediensten van Google voor onder meer de Europese Unie een doorn in het oog zijn. Een potentiële overname van HubSpot kan dus niet rekenen op het voordeel van de twijfel bij antitrust-waakhonden.

Lees ook: EU onderzoekt Google, Apple en Meta voor overtredingen Digital Markets Act