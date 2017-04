YouTubers moeten minimaal 10.000 views hebben om geld te verdienen

Business

YouTube is druk bezig met het aanpassen van zijn dienst en community. Niet alleen is er nu een live TV-streaming feature geïntroduceerd, maar werkt het ook hard aan de detectie van ongeoorloofde content. Vandaag introduceert YouTube een drempel is om geld te kunnen verdienen met de site.

Een kanaal moet in de nieuwe voorwaarden van het partnerprogramma minimaal 10.000 views hebben, alvorens er advertenties vertoond mogen worden voor video’s. De komende weken zal YouTube verder een speciaal reviewproces uitrollen, voor nieuwe kandidaten van het partnerprogramma.

De stappen zijn genomen om illegale kanalen te verwijderen en te voorkomen dat die geld kunnen verdienen met de dienst. Het is voor YouTube een manier om ook in te kunnen spelen op de fikse kritiek van adverteerders, waarvan een deel zelfs dreigde niet langer te adverteren op de dienst indien er geen stappen genomen zouden worden.

Met deze maatregelen komt YouTube de criticasters dus tegemoet. De ondergrens van 10.000 views biedt volgens YouTube “genoeg informatie om de validiteit van een kanaal te bepalen”. Tegelijk zou het relatief lage aantal lifetime views ervoor zorgen dat het niet al te afschrikwekkend is voor mensen die graag in de YouTube-wereld willen stappen om geld te gaan verdienen.

YouTube adviseert beginners die net aan een eigen kanaal werken naar de YouTube Creator Academy te surfen. Daar zijn veel tips te vinden over het maken van goede originele content en het vinden en vasthouden van een publiek. Zo wil YouTube mensen helpen die 10.000 views te bereiken.

Overigens gelden de regels enkel voor nieuwe kanalen. Mocht je dus al in bezit zijn van een YouTube-kanaal en advertenties voor je video’s vertonen, maar de ondergrens van 10.000 views nog niet bereikt hebben, kan je gewoon geld blijven verdienen.