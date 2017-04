China keurt Surface Pro 5 en HoloLens goed voor interne markt

Hardware

Microsoft gaat waarschijnlijk binnenkort de Surface Pro 5 en een nieuwe versie van de Hololens presenterten. Dat blijkt uit het feit dat de Chinese keuringsinstantie de producten heeft goedgekeurd voor de Chinese markt. Dat blijkt uit interne informatie van het keuringsbureau die is gepubliceerd.

Dat Microsoft werkt aan een nieuwe Surface Pro en een nieuwe versie van de HoloLens is geen grote verrassing. Dat lag al enige tijd in de lijn der verwachting en was ook al deels bevestigd. De nieuwe Surface Pro 5 zal voorzien worden van de nieuwe Kaby Lake-processoren van Intel. Verder zijn er tot op heden geen bijzondere nieuwe features uitgelekt, waarschijnlijk zet Microsoft de huidige lijn van de Surface Pro-serie door.

De HoloLens bestaat inmiddels al enige tijd voor ontwikkelaars, maar er is in de headset nog veel ruimte voor verbetering. Zo kan het scherm nog veel beter worden, maar ook de prestaties van een dergelijke bril kunnen wel wat extra rekenkracht gebruiken. Verder zal Microsoft waarschijnlijk ook willen proberen om het prijskaartje verder omlaag te brengen. Of dat ook gaat gebeuren is nog even afwachten.

Wanneer Microsoft de nieuwe producten zal presenteren is niet duidelijk. Medio mei organiseert het bedrijf wel weer Microsoft Build in Seattle, waar het mogelijk de nieuwe producten voor het eerst zal tonen. Wanneer deze dan beschikbaar komen in de Nederlandse winkels is nog even afwachten.