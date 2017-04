Vierde generatie ZBook Mobile Workstation laptops bij HP

Hardware

HP kondigt vandaag de beschikbaarheid aan van de nieuwe lijn ZBook Mobile Workstations, die zal worden aangeduid met de toevoeging G4. Het gaat om de ZBook Studio, 14u, 15 en 17. Deze lijn is zoals de naam al aangeeft primair gericht op de zakelijke markt.

De ZBook 14u is volgens HP de kleinste en lichtste mobiele workstation en is ook voorzien van het Ultrabook-predicaat. Hij is niet dikker dan 2,2 centimeter en weegt 1,6 kilo. Het beeldscherm heeft een diagonaal van 14 inch en is voorzien van een Full HD-resolutie. Touch is optioneel. Verder is er voorzien in een dedicated GPU, in de vorm van een AMD FirePro W4190M-kaart met 2 GB werkgeheugen en wordt hij aangedreven door een 7e-generatie Intel Core processor, waarbij je er mede op basis van eerdere versies van dit model vanuit kunt gaan dat het hier om processors gaat uit de U-lijn. Maximaal kun je 32 GB werkgeheugen in het apparaat krijgen en 2 TB aan interne opslag. Verder is het ook mogelijk om een versie te kiezen met een HP Z Turbe Drive G2 NVMe PCIe SSD. Dit is overigens een Self-Encrypting Drive, een schijf die voorziet in hardwarematige encryptie. (Voor meer informatie over dit type drive, kun je het white paper van HP inzien via deze link.)

Kijken we naar de overige specificaties van de ZBook 14u, dan zien we dat het apparaat evenals de andere nieuwe modellen is voorzien van HP Fast Charge, waarmee de accu in een half uur voor de helft opgeladen kan worden. Op het gebied van aansluitingen is er USB 3.1 Gen 1, twee keer USB 3.0 en een keer DisplayPort 1.2.

Mocht je 14 inch trouwens te klein vinden, dan is er al enkele maanden een nagenoeg identiek model beschikbaar met een 15-inch scherm, de ZBook 15u. Een verschil met de 14u is dat dit model is voorzien van een Ultra HD-scherm, een apart numeriek eiland heeft en nog net een tikje dunner is.

HP ZBook 14u

Van de ZBook 14u zijn op dit moment nog geen prijzen bekend. Wel weten we dat hij in juni op de markt komt. De vanaf-prijs van 1050 euro voor de ZBook 15u geeft natuurlijk al wel een indicatie.

ZBook 15/17

De ZBook 15 is met name op het gebied van de interne componenten een stevige stap omhoog vergeleken met de Ultrabook-workstations die we hierboven bespraken. Als processor heb je de keuze uit ‘echte’ quad-core 7e-generatie Intel Core i5/i7’s (met de toevoeging HQ dus) of Xeon-processors. Verder is er de mogelijkheid om een variant te kiezen met de nieuwste generatie Nvidia Quadro of AMD Radeon Pro GPU (geïntegreerde graphics is ook nog gewoon mogelijk) en kun je het werkgeheugen tot maximaal 64 GB opschroeven. Dit werkgeheugen kan standard dual-channel geheugen zijn, maar ook 2400 MHz ECC-geheugen, waarbij ECC staat voor Error-Correcting Code. Je kunt meerdere HP Z Turbo Drives (SSD’s) in de behuizing kwijt en de maximale opslagcapaciteit bedraagt 3 TB.

HP ZBook 15

Qua aansluitingen is er voorzien in twee keer Thunderbolt 3 (met ondersteuning voor DisplayPort 1.2, USB 3.1 Gen 2 en PCIe), HDMI, VGA, drie keer USB 3.0 en een Smart Card- en SD-kaartlezer. De ZBook 15 is vanaf nu te koop in Europa vanaf 1350 euro.

De ZBook 17 is in vele opzichten simpelweg een iets grotere uitvoering van de ZBook 15. De verschillen zitten met name in het grafische gedeelte. Zo is de ZBook 17 te voorzien van een gekalibreerd DreamColor-display en een VR Ready grafische kaart. Opvallend is verder dat je voor het vervangen van de accu of de harde schijf (maximaal 4 TB interne opslag) geen gereedschap nodig hebt.

HP ZBook 17

De HP ZBook 15 is vanaf nu verkrijgbaar in Europa vanaf 1350 euro, de ZBook 17 vanaf 1500 euro.

ZBook Studio

Met de ZBook Studio wil HP een zo aantrekkelijk mogelijk ogend mobiel workstation in de markt zetten. Evenals bij de ZBook 15 en 17 heb je ook hier de keuze uit Intel Core i5, i7 of Xeon-processors. De keuze voor dedicated graphics (als je de geïntegreerde Intel HD Graphics 630 niet genoeg vindt) is beperkt tot een Nvidia Quadro M1200 met 4 GB werkgeheugen. Qua aansluitingen moet hij de Smart Card- en SD-kaartlezer en de VGA-aansluiting van de ZBook 15 en 17 missen. Je kunt er verder maximaal 32 GB aan werkgeheugen in kwijt, waarbij je wel kunt kiezen voor de snellere 2400MHz-variant. De maximale interne opslag is 2 TB en je kunt er twee HP Z Turbo Drive G2 in kwijt. Er is verder ook een versie met een Ultra HD gekalibreerd DreamColor-display, maar zoals ook bij de ZBook 15 en 17 het geval is, kun je ook voor een scherm met een lagere resolutie (eventueel met touch) gaan.

Bij de Studio ligt de nadruk zoals al aangegeven echter niet alleen op wat erin zit, maar ook op de buitenkant. Het geheel is namelijk verpakt in een behuizing die volgens opgave niet meer dan 1,8 centimeter meet en net boven de 2 kilo uitkomt. Toch kun je hier een accu in krijgen met een capaciteit van 92 Whr. Ook deze is dankzij HP Fast Charge in een half uur halfvol. De HP ZBook Studio is vanaf nu verkrijgbaar in Europa vanaf 1450 euro.

HP ZBook Studio

Tot slot zijn er nog enkele algemene zaken waar HP graag de aandacht op wil vestigen. Zo zijn alle mobiele workstations voorzien van HP Remote Graphics Software waarmee je op afstand samen kunt werken. HP Performance en HP Velocity moeten respectievelijk het apparaat als geheel en de netwerkprestaties optimaliseren. Alle modellen zijn voorzien van een MIL-STD_810G-certificaat, wat inhoudt dat ze valpartijen van 1,5 meter zonder problemen aan zouden moeten kunnen. HP SureStart is op alle zakelijke machines standaard geïnstalleerd, dus ook op de vandaag aangekondigde modellen. Mocht het BIOS van je computer aangevallen worden of corrupt zijn, dan zorgt SureStart ervoor dat deze binnen 30 seconden weer ‘gerepareerd’ is.