HP heeft nieuwe Z by HP Performance Desktops voor workstations gepresenteerd. Workstations voor creatievelingen, engineers en data scientists die hen meer rekenkracht en mogelijkheden moeten geven dan tevoren. Deze workstations zijn gebaseerd op de recente Intel Xeon W-3400- of W-2400-series processoren en Nvidia/AMD GPU’s.

De nieuwe Z by HP-workstations komen in een viertal versies; de HP Z8 Fury G5, de Z8 G5, de Z6 en de Z4. Deze workstations bieden volgens de fabrikant de juiste balans tussen CPU en GPU-prestaties. Dit moet de workstations meer snelheid, accuratesse en creativiteit geven voor de werkzaamheden die gebruikers willen uitvoeren.

Met de eigenschappen waarover de verschillende HP Z-workstations beschikken kunnen gebruikers onder andere makkelijker taken uitvoeren zoals het importeren en werken met grote datamodellen en -verzamelingen, het draaien van complexe simulaties en het sneller trainen van complexe deep learing- en machine learning-modellen.

Alle nu uitgebrachte modellen beschikken hiervoor over de juiste noodzakelijke configuraties, geeft HP aan. Concreet zijn dit de recent voor workstations geïntroduceerde Intel Xeon W-3400 en W-2400-series processors. De ingebouwde grafische kaarten zijn onder meer Nvidia RTX-GPU’s of AMD Radeon/Radeon Pro GPU’s.

Topmodel HP Z8 Fury

Het topmodel van de nu gepresenteerde Z-workstations is de HP Z8 Fury. Onder de motorkap biedt deze krachtpatser volgens HP tot 56 cores in een single socket CPU. Daarnaast beschikt dit model over vier GPU’s met 2 TB aan DDR5-geheugen. Deze configuratie is vooral geschikt voor deep learning, virtuele producties en VFX.

Het instapmodel HP Z4 G5 is geschikt voor geavanceerde workflows, van ML tot aan geavanceerde video editing. Dit met een 24-core Intel Xeon-processor uit de W-2400-series, twee high-end Nvidia of AMD GPU’s en tot aan 512GB aan RAM-geheugen. Daarnaast beschikt dit workstation over een reeks aan applicaties die intensieve workflows op gang moeten helpen en uitbreidingsmogelijkheden biedt wanneer deze workflows nog meer vereisen.

HP Z6 G5 en Z8 G5

Het HP Z6 G5-workstation is meer geschikt voor grafische intensieve workloads. Denk aan data-intensieve modellen en data sets. Het workstation beschikt over tot 36 cores in een Intel Xeon W-3400-processor, drie Nvidia/AMD GPU’s en 1 TB aan intern geheugen.

De HP Z8 G5 is ontworpen voor die gebruikers die de meeste rekenkracht nodig hebben voor CPU intensieve workflows, zoals rendering met real-time ray tracing, datavisualisatie en modeltraining. Ook biedt dit workstation de nodige flexibiliteit voor een veranderende vraag.

Dit workstation beschikt over twee sockets voor in principe vierde generatie Intel Xeon-processors. Dit moet tot 64 cores bieden en ondersteuning voor twee high-end GPU’s van Nvidia of AMD. Het beschikbare interne DDR5-geheugen is 1 TB.

Beheermogelijkheden

Voor het beheer van deze Z by HP workstations biedt de fabrikant onder meer de HP Anywhere remote System Controller-functionaliteit. Dit is een enkel dashboard voor het lanceren van KVM-sessies en het uitvoeren van out-of-bound werkzaamheden. Denk in het laatste geval onder meer aan pre-boot toegang, BIOS updates, en re-imaging van elke locatie.

Uiteindelijk kunnen IT-beheerders hiermee grote hoeveelheden workstations beheren, toegang krijgen tot veilige systeeminformatie en andere gegevens voor het oplossen van infrastructuurproblemen. Ook beschikken deze workstations over de laatste securityfunctionaliteit, geeft HP aan.

De HP Z8 Fury G5, de HP Z8 G5, de HP Z6 G5 en de HP Z4 G5 zijn nu leverbaar. De HP Anywhere Remote System Controller komt dit voorjaar beschikbaar. De prijs van de diverse workstations wordt binnenkort bekendgemaakt.

