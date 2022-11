De haperende pc-markt leidt ertoe dat HP flink gaat snijden in zijn wereldwijde personeelsbestand. HP komt met een ontslagronde die tot 10 procent van het personeelsbestand zal treffen.

Uit de recente bedrijfsresultaten van veel hardwarefabrikanten blijkt dat de mondiale pc- en laptopmarkt in het slop zit. Ook HP voelt de druk en heeft bij de presentatie van zijn kwartaal- en jaarcijfers bekendgemaakt dat de tegenvallende resultaten uit het marktsegment gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Zeker omdat het verwacht dat de tegenvallende pc- en laptopmarkt zich nog tot in volgend jaar zal voortzetten.

De techgigant wil 10 procent van zijn wereldwijde medewerkers de wacht aanzeggen, wat neerkomt op tussen de vier- en zesduizend medewerkers die komende jaren (gedwongen) weg moeten.

De ontslagen zijn onderdeel van een herstructureringsplan dat het bedrijf tegen het fiscale jaar 2025 een kostenbesparing van ten minste 1,35 miljard euro (1,4 miljard dollar) moet opleveren. Deze kostenbesparing moet tot stand komen door een verdere digitale transitie, een optimalisatie van het portfolio en meer operationele efficiency.

Tegenvallende omzetcijfers

Tegelijkertijd met de aankondiging van het massaontslag, presenteerde de techgigant zijn nieuwe financiële cijfers over het vierde kwartaal van 2022 en het hele fiscale jaar 2023.

In het vierde kwartaal kwam de omzet uit op 14,8 miljard dollar, 11,2 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De pc- en laptop-divisie boekten in het afgelopen kwartaal een omzet van 10,3 miljard dollar, jaar-op-jaar 13 procent minder.

Over het hele jaar 2022 boekte HP een omzet van 63 miljard dollar. Dit is 0,8 procent minder dan de omzet van 63,5 miljard dollar in 2021.

