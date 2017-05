‘De volgende Windows-telefoon van Microsoft wordt geen telefoon’

Mobile

Het is nu een jaar geleden dat Microsoft een nieuwe telefoon gelanceerd heeft. Het marktaandeel van Windows Phone is ondertussen onder de 1 procent gezakt en dus is het de vraag wat het bedrijf nu moet doen. CEO Satya Nadella geeft nu een hint over wat de toekomst brengt.

Nadella sprak met MarketPlace en legde uit dat zijn bedrijf nog altijd aan smartphones werkt. Maar dat het die wel anders vorm zal geven als het die zelf produceert. “Op dit moment zorgen we ervoor dat al onze software beschikbaar is op iOS en Android en […] zoeken we naar de volgende verandering in vorm en functie. Wat we gedaan hebben met Surface is een goed voorbeeld. Voordat wij ermee kwamen, dacht niemand aan 2-in-1s en maakten we die categorie en hebben we er een succes van gemaakt. En dat is wat we willen doen.”

Het bedrijf concentreert zich op dit moment dan ook op een aantal gebieden: “management, security en een specifieke functie die we Continuum genoemd hebben, wat een telefoon is die zelfs in een desktop kan veranderen.” De kans is groot dat precies daarin de toekomst van nieuwe smartphones van Microosoft ligt.

“Dus als je zegt ‘wanneer maken we meer telefoons’ weet ik zeker dat er meer telefoons aankomen,” zegt Nadella. “Maar ze zien er wellicht niet uit als de telefoons van vandaag.” Het zou dan dus kunnen gaan om Surface Phones, die middels Continuum ook gebruikt kunnen worden als een laptop of pc. Daarover zijn er al eerder geruchten geweest, maar nooit bevestigingen.

De vraag is nu wanneer zo’n smartphone uit zou kunnen komen. Er is lang gesproken over de herfst van 2017, of begin 2018. Maar of dat lukt hangt af van de herstructurering van de smartphonetak die op dit moment binnen het bedrijf plaatsvindt. Die herstructurering zou in juni afgerond moeten zijn, waarna er duidelijkheid kan ontstaan.