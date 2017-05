Build: Microsoft maakt werkplaats veilig met AI for Workplace Safety

Security

Microsoft heeft een nieuw product gepresenteerd dat het beste van Artificial Intelligence (AI) combineert met de Azure Cloud. De naam is AI for Workplace Safety en is in staat om in realtime de veiligheid op de (industriële) werkvloer te monitoren. Het voorbeeld dat Microsoft toonde op Build 2017 was enorm indrukwekkend, er worden namelijk in realtime videobeelden geanalyseerd van een werkplaats en indien nodig waarschuwingen verstuurd.

Met AI for Workplace Safety is het mogelijk om digitaal een werkplaats of bouwomgeving te beveiligen door gebruik te maken van camera’s, kunstmatige intelligentie en de Azure cloud. De oplossing van Microsoft is in staat om mensen en apparatuur te herkennen en kan daardoor ook de link leggen of een combinatie wel of niet is toegestaan.

In de demonstratie is het mogelijk om de mensen die in beeld zijn toe te voegen aan het systeem. De mensen worden netjes aan het systeem toegevoegd, namen worden ingevoerd en tot slot worden de rechten bepaald. Er kan worden ingesteld of alle gereedschappen mogen worden gebruikt of alleen bepaalde lichtere gereedschappen. Nadat dit is gebeurd wordt er een gast geïntroduceerd op de werkvloer, die niet als personeel in het systeem staat en dus ook geen rechten heeft om gereedschappen te gebruiken. Zodra deze gast een drilboor oppakt wordt er een melding verstuurd dat iemand zonder rechten in de weer is met zwaar gereedschap. Zodra deze gast is verwijderd uit de werkplaats volgt er een nieuwe notificatie waarin ook netjes wordt gemeld dat de situatie is opgelost.

Hoewel het een enigszins lachwekkende demonstratie was, is het wel duidelijk dat deze video-analyse mogelijkheden enorme mogelijkheden bieden. Zeker op het gebied van veiligheid kunnen hele grote stappen worden gezet. Er zijn genoeg industrieën en bedrijven die op zoek zijn naar oplossingen om de veiligheid van hun personeel te verbeteren en preventie toe te passen. Er zijn situaties te bedenken waar wordt gewerkt met hoge voltages, of het “gevaar” dat werknemers aan de slag gaan met zwaar gereedschap waarvoor ze niet getraind zijn.

Het toepassen van kunstmatige intelligentie op videobeelden werkt echt enorm goed. Het herkennen van personen en specifieke apparatuur of gereedschappen is geen enkel probleem. Daarnaast kan de AI-engine ook getraind worden, elke detectie is om te zetten in een bepaald percentage, hoe zeker de oplossing is van een detectie, of iets een persoon is, of een bepaald stuk gereedschap. Door de AI-engine te helpen en aan te geven wat iets is, kan de detectie in de toekomst nog nauwkeuriger worden. Hoe meer ervaring het systeem heeft, hoe beter het werkt.