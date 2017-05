Qualcomm betaalt Blackberry 940 miljoen dollar

Business

Qualcomm zal niet tevreden terugkijken op de maand mei. Het is met BlackBerry overeen gekomen dat er in totaal 940 miljoen dollar overgeboekt zal worden, nadat het daar in april een patentzaak van verloor. Het geld moet voor 31 mei 2017 op de rekening van BlackBerry staan.

Dit meldt BlackBerry in een statement over de zaak. BlackBerry moest jarenlang teveel geld betalen voor de licentie op bepaalde technologieën van Qualcomm. Het gaat daarbij om een aantal technieken die het mogelijk maken om bijvoorbeeld een smartphone met draadloze netwerken te verbinden.

Omdat BlackBerry vond dat het teveel betaald had, spande het een rechtszaak aan, die verloren werd door Qualcomm. Het kreeg toen een boete van 815 miljoen dollar opgelegd. Die boete is nu hoger omdat ook de juridische kosten en rente meegerekend zijn.

Qualcomm vs Apple

De zaak tussen BlackBerry en Qualcomm is niet bepaald de enige die tegen de chipfabrikant loopt. Er is ook een zaak tussen Apple en Qualcomm. Apple is net als BlackBerry van mening dat het jarenlang teveel betaald heeft voor de licenties op Qualcomm-patenten. Daarom daagde Apple Qualcomm recent voor de rechter en eiste het een vergoeding van 1 miljard dollar.

Die zaak is ondertussen flink uit de hand aan het lopen. Apple weigert nog geld te betalen aan Qualcomm, tot de zaak afgerond is. Tegelijk betalen ook fabrikanten van iPhones en iPads geen geld meer aan Qualcomm, dat mede daardoor forse financiële schade verwacht. Qualcomm probeert ondertussen die Apple-fabrikanten te dwingen geld te betalen.