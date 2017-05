Qualcomm wil Apple-fabrikanten dwingen te betalen

Business

Het is bijna een maand geleden dat Apple besloot om (tijdelijk) te stoppen royalty’s aan Qualcomm te betalen. De chipfabrikant zoekt nu naar manieren om die misgelopen licentie inkomsten te compenseren en wil nu dat Apple-fabrikanten gaan betalen. Het eist onder meer geld van Foxconn.

“We willen dat fabrikanten gaan voldoen aan hun verplichtingen en betalen voor het intellectueel eigendom, waar ze voor Apple gebruik van maken,” zei Don Rosenberg, EVP van Qualcomm in een statement. “We hebben er vertrouwen in dat onze contracten als rechtsgeldig en afdwingbaar beschouwd worden en dat het in de tussentijd alleen maar eerlijk is dat er betaald wordt voor het eigendom dat onze licentienemers gebruiken.”

Sommige van de technologieën waarop Qualcomm patenten heeft, zijn essentieel om smartphones te kunnen verbinden met draadloze netwerken. Apple betaalt zijn fabrikanten om die technieken te integreren in zijn producten, en die fabrikanten betalen Qualcomm vervolgens licentiekosten. Apple stopte vorige maand wegens een reeks rechtszaken met betalen van de kosten, waardoor de iPhone en iPad-fabrikanten op hun beurt ook stopten met Qualcomm te betalen. Vorige maand klaagde de chipmaker daarom vier Apple-fabrikanten aan.

Nu ligt de zaak voor een Amerikaanse rechtbank, waar het om een versnelde uitspraak gevraagd heeft. Qualcomm wil volgens de documenten de status quo bewaren en zegt dat het bedrijf “zonder een tijdelijke oplossing grote schade aangedaan wordt.” De bedragen die Apple de fabrikanten weigeren te betalen zijn gezamenlijk goed voor miljarden dollars.

Ondertussen houdt Apple vol dat Qualcomm te veel geld vroeg voor het gebruik van de licenties. Middels de rechtszaken en een aantal schadeclaims wil Apple geld terug krijgen van Qualcomm en om die zaak zo snel mogelijk op te lossen besloot het te stoppen met betalen van royalty’s.