Update, 22/02, 08:25, Laura Herijgers: Google zou zijn LLM’s gaan trainen met de content van Reddit. Google zou namelijk het AI-bedrijf zijn dat achter de contentdeal ter waarde van 60 miljoen dollar zit. Dit getuigen drie mensen die bekend zijn met de zaak aan Reuters. De betrokken partijen weigerden commentaar te geven.

Oorspronkelijk, 19/02, 13u49, Floris Hulshoff Pol: Reddit heeft onlangs een deal van jaarlijks 60 miljoen dollar gesloten met een onbekende AI-ontwikkelaar. De deal omvat het gebruik van alle gepubliceerde content op het platform. Reddit wil hiermee zijn bedrijfswaarde oppompen voor een aanstaande beursgang, meldt Bloomberg.

Volgens Bloomberg heeft Reddit onlangs een contract afgesloten met een AI-ontwikkelaar, voor het gebruik van alle content op het communityplatform voor het trainen van diens AI-modellen. Het contract heeft een waarde van jaarlijks 60 miljoen dollar. De naam van de AI-ontwikkelaar is niet bekend gemaakt.

Andere content-deals

De stap is niet helemaal verrassend omdat AI-ontwikkelaars graag de content van dit soort platforms en van nieuwsorganisaties gebruiken om hun AI-modellen verder te optimaliseren. Dit om chatbots meer recente en accurate antwoorden te laten geven. OpenAI heeft bijvoorbeeld in december 2023 hiervoor een deal afgesloten met het Duitse uitgeversconcern Axel Springer. Ook zou het in gesprek zijn met nieuwsorganisaties als CNN, Fox en Time voor het gebruik van hun content.

Tot nu toe blokkeren veel nieuwsorganisaties scrapers die de content uit hun websites halen voor AI-modellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de New York Times, maar ook bij diverse Nederlandse kranten van DPG Media en MediaHuis. Denk aan NRC, De Telegraaf, de Volkskrant, het AD en Nu.nl.

Oppompen beurswaarde

De contentdeal zou volgens Bloomberg interessant zijn voor Reddit om de bedrijfswaarde op te pompen. Dit omdat het binnenkort naar de beurs wil. In 2023 boekte het platform al een omzet van 800 miljoen dollar en het kunnen meeprofiteren van de AI-boom kan nieuwe investeerders over de streep trekken.

Wanneer Reddit precies naar de beurs gaat, is niet bekend. In geruchten doet de maand maart de ronde. Inmiddels zou een consortium aan zakenbanken de beursgang alvast voorbereiden.

