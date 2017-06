Nederlands bedrijf komt eind dit jaar met proeven Hyperloop

Business

Wat begon als een concept in een wedstrijd van SpaceX, lijkt nu werkelijkheid te zullen worden. Het bedrijf Hardt Global Mobility zal eind dit jaar nog proeven uitvoeren met een concept van de Hyperloop. Over vier jaar zou de eerste buis tussen twee steden gebouwd moeten worden.

De Hyperloop is een van de vele ideeën van Tesla en SpaceX topman Elon Musk. Hij wilde het vervoer tussen verschillende steden flink anders inrichten en bedacht daarvoor samen met het team van SpaceX de Hyperloop. Dat is een grote buis, waarin capsules met mensen erin op- en neer bewegen tussen verschillende locaties.

Begin vorig jaar organiseerde Musk in een poging om de ontwikkeling van de Hyperloop in een stroomversnelling te krijgen een wedstrijd onder bedrijven. Een groepje Delftse studenten deed daaraan mee en eindigde op de eerste plek. Uit die wedstrijd is een bedrijf voortgekomen, dat nu dus officieel een eerste proef gaat bouwen.

Tegenover De Volkskrant laat oprichter Tim Houter weten dat er in eerste instantie een dertig meter lange testbuis gemaakt wordt met een doorsnee van 3,2 meter. De bedoeling is om op een later moment een buis met wissels te maken, die het mogelijk maken voor de capsules om ook ‘afslagen’ te nemen.

Het Nederlandse bedrijf kreeg hiervoor onder meer een investering van 300.000 euro van de NS. Met dat geld en andere investeringen kan Hardt Global Mobility aan de slag en de eerste Nederlandse Hyperloop bouwen. De gedachte is om binnen vier jaar een functionerende Hyperloop-verbinding te hebben in Nederland. In steden zouden de buizen ondergronds moeten lopen en daarbuiten boven de grond.

Internationaal lopen er ook allerhande proeven met de Hyperloop. Onder meer in Frankrijk en de Verenigde Staten voeren verschillende bedrijven de proeven uit, en wordt er hard gewerkt aan de realisering van het concept.