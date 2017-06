Microsoft introduceert nieuwe versie van Skype

Consumer

Microsoft kondigt vandaag aan dat het vanaf vandaag een nieuwe versie van Skype uit gaat rollen voor haar miljoenen gebruikers. Naar eigen zeggen is de toepassing vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd en biedt het aan aantal nieuwe features.

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de nadruk minder op het (video-)bellen zelf ligt. Zo is de chat prominenter aanwezig en kun je via een functie die ‘Momenten’ heet. Met deze feature kun je een serie foto’s en video’s maken, die je vervolgens ook kunt delen. Ook kun je nu emoticons in beeld laten zien tijdens het bellen.

Verder kun je Skype vanaf de nieuwe versie persoonlijker maken, door te chatten in de kleur die je zelf in kunt stellen. Gifjes en stickers behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Tot slot heeft Microsoft gesleuteld aan de gebruikservaring van Skype. Alles zou nu nog eenvoudiger moeten werken, vergeleken met vorige versies. Skype biedt integratie voor add-ins en bots. Hiermee kun je bijvoorbeeld snel de laatste trends binnen zien komen of vanuit Skype kaartjes voor een concert bestellen. Ook de Expedia-bot zal gebruikt kunnen worden, al is het nog niet helemaal zeker welke add-ins en bots in welke regio beschikbaar komen. Ook is het nog niet zeker welke er bij de launch al in zijn geïntegreerd.

De update voor Skype zal eerst naar mobiele apparaten gaan, daarna pas naar de desktop. Bij de mobiele devices is er ook nog een onderscheid te maken. Android is eerst, binnen enkele maanden gevolgd door iOS. Dan zullen ook Windows en Mac aan de beurt zijn.

Lees de volledige blogpost over de nieuwe versie van Skype hier. Hieronder zie je ook nog een YouTube-filmpje waarin de nieuwe features worden voorgesteld: