Synology breidt garantieregeling voor Nederland en België uit met twee jaar

Networking

Synology meldt vandaag dat het de garantieregeling voor in totaal 28 landen uitbreidt, waaronder Nederland en België. Kreeg je voorheen standaard drie jaar garantie, nu kan daar twee jaar extra bijkomen, voor een totaal van vijf jaar. Met de 28 extra landen waar dit vandaag wordt aangekondigd, komt het totaal aantal landen waarin dit het geval is op 53.

De nieuwe regeling geldt vooralsnog voor de recent aangekondigde DS1517+, DS1817+ en de uitbreidingsunit DX517. Andere modellen staan er op de speciaal hiervoor ingerichte pagina van de website van Synology nog niet. Uit de berichtgeving maken we echter op dat het wel de bedoeling is om er in de toekomst meer modellen (en landen) aan toe te gaan voegen. Oudere modellen vallen niet onder de nu aangekondigde uitbreiding. Daarvoor blijft gewoon de drie jaar standaardgarantie gelden. Je moet dus echt de nieuwste servers aanschaffen om hiervan gebruik te kunnen maken.