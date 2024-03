Canonical, het bedrijf achter Linux-distributie Ubuntu, gaat de gratis en betaalde Ubuntu Pro LTS-versie twee jaar langer ondersteunen dan de standaard tien jaar ondersteuning. Dit kan via de nieuwe betaalde Ubuntu Pro-dienst Legacy Support en is beschikbaar vanaf versie Ubuntu 14.04 LTS. De kosten van de twee jaar extra ondersteuning zijn nog niet bekend.

Gebruikers van de gratis -tot vijf apparaten- en betaalde zakelijke Ubuntu Pro LTS-versies krijgen vanaf release 14.04 LTS nu twaalf jaar lang ondersteuning via de extra dienst Legacy Support. Dit is twee jaar langer dan de standaard tien jaar ondersteuning die Ubuntu Pro nu al biedt. Hierbij inbegrepen is telefonische en ticketondersteuning.

De Ubuntu Pro LTS-ondersteuning voor Ubuntu v14.04 loopt tegen het einde van zijn ondersteuningstermijn aan. Deze stopt in april 2024. Wanneer gebruikers een Legacy Support-abonnement afnemen, loopt deze dus door tot april 2026.

Extra tijd voor upgraden naar nieuw OS

Volgens de open sourcespecialist verzekeren gebruikers van Ubuntu Pro zich met de extra dienst ervan dat hun devices voor meerdere jaren toegankelijk, veilig en ondersteund blijven. Dit geeft IT-teams dan meer tijd zich op een update van het OS en alle extra taken die daarbij komen voor te bereiden, terwijl alle activiteiten gewoon nog door kunnen gaan.

Dit vermindert de complexiteit die een upgrade naar een laatste versie van een OS met zich meebrengt, stelt Canonical. Denk aan het updaten van de hele softwarestack die boven op het besturingssysteem draait, maar ook het integreren van nieuwe architecturen als containers, microservices, uitgebreide databeheereigenschappen en integratie met API’s van derde partijen.

Vanaf april nieuwe Ubuntu LTS-versie

Voor de standaard Linux-distributie Ubuntu wordt de komende maand Ubuntu-versie 24.04 LTS uitgebracht. Zonder het Ubuntu Pro-abonnement krijgt deze versie vijf jaar ondersteuning tot 2029. Met Ubuntu Pro dus tot 2034 en straks met Legacy Support voor Ubuntu Pro tot 2036.

