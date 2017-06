Meest duurzame datacenter Previder voor publiek geopend tijdens Nationale Datacenterdag

Services

Morgen vindt de Nationale Datacenterdag plaats. Previder, dat cloud- en managed IT-diensten levert, opent dan wederom zijn deuren voor het publiek. Ditmaal zijn belangstellenden welkom in het meest duurzame datacenter van het bedrijf, en krijgen ze daar een rondleiding.

De Nationale Datacenterdag vindt plaats op initiatief van de branchevereniging Dutch Datacenter Association. De gedachte hierachter is om de grote rol die voor datacenters weggelegd is in de Nederlandse economie onder de aandacht te brengen. Bij verschillende bedrijven, verspreid over het hele land, zijn (overigens op aanvraag) centra te bezoeken.

Bij Previder gaat het een van de twee datacenters die het voor bedrijven heeft, specifiek om PDC2. Dat datacenter maakt gebruik van de allernieuwste duurzame technologie en heeft bovendien een uiterst futuristische ontvangstruimte in het hart. Bedrijven en ook consumenten zijn welkom vanaf 15:00 uur, en het programma begint om 15:30. Daarna wordt er een uitgebreide rondleiding door het datacenter gegeven.

Eric Vredeveldt, commercieel directeur van Previder: “De Nationale Datacenterdag is een mooi initiatief dat de aandacht vestigt op het grote belang van de Nederlandse datacentermarkt voor de Nederlandse economie. Maar ook vinden wij het erg belangrijk om te laten zien dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor datacenters en dat Previder hierbij voorop loopt.”

Het datacenter bevindt zich in Hengelo. Aanmelden is verplicht, en kan via deze link. Ben je benieuwd naar rondleidingen in andere datacenters? Kijk dan op deze pagina.