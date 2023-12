Datacenters in de buurt van gebruikers met een modulair, duurzaam en secure by design-ontwerp. Dat is wat een consortium van zeven Nederlandse bedrijven hoopt te realiseren met het Modular Integrated Sustainable Datacenter-project (MISD).

Financiering komt vanuit de Nederlandse regering, dat 70 miljoen investeert in het project. In totaal ontvangen Europese cloudprojecten 1,2 miljard euro onder het IPCEI CIS-programma, een project dat onder meer de afhankelijkheid van Amerikaanse cloudspelers dient te verkleinen.

CO2-reductie van 50 procent

Het project zal vijf jaar duren (2024-2029) en dient het totale energieverbruik van datacenters te reduceren met 50 procent. De zeven deelnemende partijen verschillen aanzienlijk. Zo is Asperitas bijvoorbeeld gespecialiseerd in de koeling van datacenters, terwijl BetterBe software maakt voor autoleasebedrijven. Daarnaast doen Deerns, Eurofiber, de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), TNO en de Universiteit Twente mee aan het project. Expertise is er dus op allerlei gebieden, iets dat nodig zal zijn om de ambitieuze doelstelling van CO2-reductie te realiseren.

CMO bij Asperitas Maikel Bouricius stelt dat het MISD-project jaren voorwerk kent. Ook zou de Nederlandse aanpak zich positief verhouden tot tegenhangers in andere landen. “Er zijn meer field labs in Europa op dit thema, maar de gedistribueerde opzet, schaal en de mogelijkheid om een breed palet aan innovatieve oplossingen te ontwikkelen en testen is uniek.” Asperitas gaat werken aan nieuwe koelmogelijkheden die de uitdaging van een toenemende vraag naar stroom, ruimte en water aan zal moeten gaan.

Ook op het gebied van software valt nog veel te winnen wat efficiëntie betreft, weet Theo Balijon, Digital Transformation Officer bij BetterBe. “Wij gaan bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van modulaire energie-efficiënte datacenter housing met gedistribueerde cloudinfrastructuur platformen. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe reductie van CPU-cycles gerealiseerd kan worden in applicatiesoftware.”

Infrastructuur speelt een belangrijke rol

Deerns werkt aan diverse projecten, maar heeft al veel specifieke ervaring met het bouwen van datacenters. Zo controleerde het de kwaliteit van de constructie van een Equinix-datacenter in Milaan en hielp het met het verduurzamen van het ontwerp ervan. Volgens Data Centre Sustainability Lead Jonathan Clark is het nieuwe project veelbelovend. “Dit baanbrekende project onderstreept Deerns ontwerp voor MEP, bouwfysica, energieconcepten en energie-efficiëntiemodellering. Deze modulaire, geïntegreerde en duurzame oplossingen zullen een nieuw referentiekader vormen voor milieuvriendelijkheid en ontwerpkwaliteit.”

Eurofiber zal ondertussen zorgen voor een staginglab en een via glasvezel verbonden “geografisch gedistribueerde fieldlab-omgeving” zorgen. Het NBIP zal vooral kijken naar het secure by design-ontwerp, om bijvoorbeeld DDoS-aanvallen tegen te kunnen gaan. TNO belooft dat het softwarecomponenten ontwikkelt die “bijdragen aan de flexibiliteit die in elektriciteitsnetwerken nodig is om beter met de variatie in vraag en aanbod van (groene) energie om te gaan,” aldus portfolio lead Digital Infrastructures Marc van Dijk.

De Universiteit Twente zal zich tenslotte gaan richten op vier “duurzaamheidsgerichte onderzoekslijnen”.

Volgend jaar zal het consortium een website oprichten om anderen op de hoogte te houden over de progressie van het project.

