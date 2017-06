Ziggo voegt maar liefst vijftig zenders toe aan Ziggo Go app

Consumer

Ziggo heeft aan Techzine laten weten dat er per vandaag meer dan vijftig zenders zijn toegevoegd aan de populaire Ziggo Go app. Hierdoor is het nu mogelijk om nog meer televisiekanelen te bekijken op je smartphone of tablet. Het grote voordeel is ook dat je hiervoor niet thuis hoeft te zijn, je kan deze zenders overal in Nederland bekijken.

De manier waarop we televisie kijken is de afgelopen jaren ontzettend veranderd, met de komst van diensten als Netflix, Amazon Prime en Videoland is de term binge-watching ontstaan. Het op de bank hangen en wegkijken van meerdere afleveringen van een serie achter elkaar. Dit allemaal zonder irritante onderbrekingen en reclames. Voor de providers voegt dit ook nieuwe uitdagingen toe, zij moeten op een of andere manier de klant zien te behouden. Ziggo heeft hiervoor de Ziggo Go-app, waarmee het mogelijk is om allerlei zenders live te bekijken, maar ook afleveringen terug te kijken via Replay TV.

Het standaard aanbod was al geruime tijd via de app te bekijken, maar nu voegt Ziggo nog eens vijftig zenders toe. Waaronder Fashion TV, MTV Live, MyZen, Motorsport.tv, Baby TV, Animal Planet, Aljazeera English en het Ziggo Eventkanaal. Ook is het mogelijk om bepaalde series en films, uit het Movies & Series pakket, te bekijken en te streamen naar een Chromecast of Apple TV.

Welke zenders je precies kan kijken is afhankelijk van je abonnement, een groot aantal zenders zijn daarnaast ook buitenshuis te bekijken, vanaf een niet Ziggo-verbinding. In het buitenland zijn de meeste zenders niet te gebruiken, tenzij je gebruik maakt van een VPN-verbinding. Afhankelijk van de zender of het programma kan Ziggo restricties opleggen waar het wel of niet is te bekijken. Voor een compleet overzicht kan je deze PDF-bekijken.