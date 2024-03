Over de hele breedte van de Fusion Cloud Applications Suite komen er GenAI-mogelijkheden beschikbaar voor gebruikers. Daarnaast krijgen klanten meer mogelijkheden in Fusion Data Intelligence. Deze ontwikkelingen moeten ERP, SCM, HCM en CX een stevige AI-boost geven.

Tijdens Oracle CloudWorld in London pakt Oracle uit met veel AI-nieuws. Niet verrassend op zich, omdat het bedrijf al geruime tijd op de AI-trommel slaat. Uit de laatste kwartaalcijfers werd daarnaast duidelijk dat AI een sterke aanjager is van de goede resultaten die het heeft geboekt. Meer AI moet dus meer succes opleveren.

We zetten de toevoegingen aan de Oracle Fusion Cloud Applications Suite hieronder kort op een rij. Het zijn zoals wel vaker het geval is bij GenAI allemaal hulpmiddelen om beter inzicht te krijgen, verklaringen te vinden, zaken te genereren, samen te vatten en aan te raden.

Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning

Binnen Fusion Cloud ERP gaat het onder andere om inzicht krijgen op basis van het analyseren van patronen. Denk hierbij aan aan variaties en anomalieën in de ERP-omgeving. Deze nieuwe feature creëert hier een narrative van, zoals Oracle het zelf noemt. Het idee is dat dit context biedt en uiteindelijk leidt tot betere beslissingen op het vlak van ERP. Het is daarnaast ook mogelijk om op basis van deze context en data rapporten te produceren die precies aangeven waar wat er wel en niet goed gaat.

Verder is er ook nog nieuwe functionaliteit rondom het uitleggen van forecasts. Mensen die op finance werken kunnen nu GenAI inzetten om een goed verhaal rondom forecasting op te stellen. Deze functionaliteit legt dus uit waarom een forecast is zoals hij is en geeft de nodige context bij modellen die voorspellingen doen.

Projecten moeten met de nieuwe features die Oracle vandaag aankondigt tot slot ook eenvoudiger uit te leggen zijn. Zo is er een functie die medewerkers in staat stelt om snel executive summaries van een project samen te stellen, om de status van een project door te geven. De plannen voor projecten zelf kunnen met behulp van de nieuwe functionaliteit ook beter uitgelegd worden.

Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing

Ook SCM ontkomt niet aan nieuwe GenAI-mogelijkheden. Zo is het vanaf nu mogelijk voor productspecialisten om snel productomschrijvingen te genereren met behulp van GenAI. Dat moet een heleboel tijd en fouten schelen en zou dus ook de kwaliteit van de omschrijvingen sterk moeten verbeteren. Hetzelfde geldt voor het aanmaken van nieuwe leveranciers. Dat moet met de nieuwe GenAI-toevoegingen aan SCM eveneens een stuk sneller en beter gaan. Voordeel hiervan is verder ook nog dat je ook veel beter inzichtelijk hebt wie je leveranciers zijn.

Binnen procurement moet GenAI er in Fusion Cloud SCM voor gaan zorgen dat de mensen die er werken beter kunnen onderhandelen. Het idee is dat deze feature procurementmedewerkers snel een samenvatting geeft die helpt bij de onderhandelingen.

Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Bij het zoeken naar nieuwe medewerkers kan GenAI ook meerwaarde bieden. Dat is althans de indruk die we krijgen als we kijken naar enkele van de nieuwe features in Oracle Fusion Cloud HCM. Zo kan het medewerkers op de HR-afdeling helpen om snel pagina’s op te zetten voor verschillende categorieën vacatures. Aan de andere kant zorgen de nieuwe functies er ook voor dat kandidaten relatief snel weten of een functie geschikt is voor hen. Die krijgen een samenvatting te zien van hoe goed ze bij de baan passen.

Is een kandidaat dan eenmaal overtuigd dat de vacature een match is, dan is er een nieuwe feature die kandidaten helpt bij het vinden van veel gestelde vragen. Zo blijven de kandidaten als het goed is geïnteresseerd.

Oracle Fusion Cloud Customer Experience

CX is een cruciaal onderdeel voor veel organisaties. Binnen Fusion Cloud CX heeft Oracle dan ook de nodige toevoegingen gedaan. Zo is er vanaf vandaag de mogelijkheid om met behulp van GenAI samenvattingen te maken van chatsessies tussen medewerkers van callcenters en klanten.

Naast samenvattingen is er ook nog een taak voor GenAI weggelegd op het gebied van het genereren van goede content op basis van input van tevreden klanten. Deze content kan het bedrijf gebruiken in hun salestrajecten. Of deze content het beter doet dan de verhalen die bedrijven nu gebruiken, valt nog te bezien uiteraard. Het zal in ieder geval wel een stukje sneller gaan om ze te ‘schrijven’. En daar draait het uiteindelijk om. Dit zorgt er immers in potentie voor dat deals sneller afgerond zijn. Voor mensen die op de marketingafdeling werken geldt eenzelfde meerwaard van de nieuwe GenAI-mogelijkheden. Ook deze moeten nu sneller betere content kunnen maken voor hun campagnes.

AI in Oracle Fusion Data Intelligence

Met de toevoegingen aan de Fusion Cloud Applications Suite zijn we er echter nog niet. Het moet ook duidelijk zijn dat alle onderdelen ervan goed presteren. Dat is inzichtelijk te krijgen met behulp van Oracle Fusion Data Intelligence. Deze dienst draait uiteraard ook op Oracle Cloud Infrastructure, evenals de Fusion Cloud Apps.

De nieuwe AI-mogelijkheden in Oracle Fusion Data Intelligence hebben op alle vier de onderdelen van de Fusion Cloud Application Suite een impact. Binnen ERP gaat het dan onder andere om het betere voorspellen van risico’s op het gebied van betalingen en uitgaven. Voor SCM zit het hem meer in het optimaliseren van de supply chain, bijvoorbeeld als het gaat om op tijd leveren en het reduceren van het risico van de leverancier, onder andere. HCM kan het gebruiken om te kunnen voorspellen welk soort personeel nodig is en om inzicht te geven in hoe een eventueel skills gap te dichten. Bij CX gaat het in combinatie met Oracle Fusion Data Intelligence onder andere om het voorspellen klantverloop, maar ook om de beste prijzen vaststellen.

Het mag duidelijk zijn dat Oracle nog niet klaar is met (Gen)AI. Het voegt het aan steeds meer onderdelen in steeds grotere mate toe. Dat is op zich ook logisch, want als je de mogelijkheden toch hebt in de onderliggende infrastructuur, dan zou je wel gek zijn om het niet te gebruiken in de software die erop draait. Dat is wat Oracle nu dan ook duidelijk doet. Zo op het oog zijn het praktische en nuttige toevoegingen waar organisaties echt iets mee kunnen. De uitkomsten ervan moeten uiteraard wel goed zijn, anders heeft het niet zoveel zin. Daarover kunnen we op dit moment nog niets zinnigs zeggen. Het zijn echter geen extreem ingewikkelde toepassingen van (Gen)AI die Oracle vandaag toevoegt, dus we verwachten wel dat het allemaal naar behoren werkt. Dat zou wel moeten in ieder geval.

