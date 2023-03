Aangedreven door generatieve AI-modellen van OpenAI en Anthropic, genereert DuckAssist antwoorden op gebruikersvragen.

DuckAssist genereert korte antwoorden op vragen van gebruikers op basis van informatie in Wikipedia-artikelen en andere bronnen, zoals Encyclopedia Britannica. Gebruikers zullen de DuckAssist antwoorden zien verschijnen in een paneel boven de standaard DuckDuckGo zoekresultaten, samen met een link naar het artikel waaruit de informatie is gehaald.

Voorlopig zal de functie vooral verschijnen in de zoekresultaten wanneer gebruikers zoeken naar vragen met eenvoudige antwoorden in Wikipedia. Maar DuckDuckGo-oprichter en CEO Gabriel Weinberg verklaarde dat het bedrijf van plan is om in de komende maanden verschillende aanvullende generatieve AI-functies voor zijn zoekmachine uit te rollen.

DuckAssist is momenteel toegankelijk via de mobiele apps en browserextensies van het bedrijf. Als de eerste proef voldoet aan de verwachtingen, is het bedrijf van plan om het “binnenkort” uit te rollen naar alle gebruikers.

Google en Microsoft bijhouden

De lancering van DuckAssist volgt op recente introducties van AI-gestuurde chatbots door Google en Microsoft voor hun zoekmachines. Dit dwong DuckDuckGo min of meer om te reageren, als het met zoekmachine-innovatie bij wil blijven.

Daarom werkt het samen met OpenAI en Anthropic, twee startups die onlangs aanzienlijke financieringsrondes hebben binnengehaald.