‘Samsung straks grotere chipfabrikant dan Intel’

Business

Lange tijd was Intel ’s werelds grootste chipmaker. Maar dat lijkt dit kwartaal nog te veranderen. Nomura Securities denkt dat Samsung Intel dit kwartaal voorbij zal streven en flink wat meer omzet zal draaien.

Nomura analist CW Chung meldt volgens Fudzilla dat Samsung in het tweede kwartaal van 2017 voor het eerst groter wordt dan Intel. Waar Intel dit hele jaar een totale omzet van 60,5 miljard dollar zou behalen, zou Samsung uitkomen op een omzet van 63,6 miljard dollar.

Dat zijn echter de schattingen voor het complete jaar, dit kwartaal zou Samsung Intel ook al voorbijstreven. Verwacht wordt dat het Zuid-Koreaanse bedrijf 15,1 miljard dollar aan chips verkoopt en Intel 14,4 miljard dollar. Daarmee streven de Koreanen Intel maar net voorbij.

Dat lijkt vooral te komen door de hogere prijzen. “In de mobiele era is de vraag naar D-Ram [een type geheugenchip] en SSDs [solid state drives] gegroeid, waarmee hun prijzen afgelopen jaar door de lagere voorraden omhoog gegaan zijn,” stelt Chung in het rapport van Nomura. “De geheugenchipmarkt is meer gegroeid dan die van CPU’s.”

De prijzen van DRAM-chips gingen in de eerste helft van 2017 met 25 procent omhoog en die van NAND-flashgeheugen stegen met 15 procent. Doordat de vraag naar vooral geheugenchips blijft stijgen – omdat ze in vrijwel elk apparaat zitten tegenwoordig – haalt Samsung als belangrijkste fabrikant op dat gebied steeds grotere omzetten.

Overigens lijkt Samsung Intel op nog een gebied voorbij te streven, namelijk de totaal behaalde winst. Het bedrijf zou 6,6 miljard dollar winst halen uit de verkoop van chips, waar Intel dit kwartaal blijft steken op een verwachte winst van 3,9 miljard dollar.