Ford lanceert deelnetwerk voor e-bikes in San Francisco

Consumer

Autofabrikant Ford heeft samen met de startup Motivate een deelnetwerk voor e-bikes in de Amerikaanse stad San Francisco gelanceerd. Met de lancering van Ford GoBike is de eerste fase van het opzetten van het op één na grootste deelnetwerk voor fietsen ingegaan, dat uiteindelijk uit 7000 e-bikes moet bestaan.

De reikwijdte van het netwerk beslaat de gehele “Bay Area”, dat naast San Francisco ook uit Oakland en San Jose bestaat. Voor een bedrag van 3 dollar kan iedereen via de bijbehorende applicatie de fiets ontgrendelen en eenvoudig een rit maken. Een rit duurt maximaal dertig minuten, waarna de fiets moet worden ingeleverd op een Ford GoBike station. Doordat deze stations zich vooral naast stations voor het openbaar vervoer bevinden, worden de fietsen een goede toevoeging aan het al bestaande vervoersnetwerk. Ook is het mogelijk om de fiets te openen met de “Clipper Card”, een lokale chipkaart waarmee bus- en treinvervoer kan worden afgerekend. De e-bikes van Motivate hebben een topsnelheid van bijna 50 kilometer per uur en kunnen minimaal 40 en maximaal 80 kilometer afleggen op een volle accu.

Ford is voornamelijk aangesloten als hoofdsponsor van het project, dat wordt uitgevoerd door de startup Motivate. Dit bedrijf produceert haar eigen e-bikes en de bijbehorende software voor het gebruik van het deelnetwerk. Momenteel zijn er al deelnetwerken beschikbaar in negen Amerikaanse steden, waaronder New York en Washington. In New York staan momenteel de meeste e-bikes van Motivate, het netwerk bestaat daar nu uit 10,000 fietsen en zal doorgroeien naar 12,000 fietsen aan het einde van dit jaar. Door slim gebruik te maken van subsidies en het aantrekken van sponsoren kan Motivate relatief snel een nieuw deelnetwerk uitrollen. Zo is Citi Bank als sponsor verbonden aan de gelijknamige CitiBikes in New York, en wordt het Capital Bikeshare netwerk gefinancierd door lokale overheden in de staat Washington.