Een nieuwe clouddienst van Akamai is optimaal geschikt voor het snel verwerken van media. Het verwerken van beeldmateriaal draait tot 25 keer sneller dan op CPU’s.

De cloudinfrastructuur van Akamai behaalt deze prestatiewinst dankzij Nvidia RTX 4000 Ada Generation-GPU’s, die gebouwd zijn op de meest recente Ada Lovelace-architectuur. Dankzij NVENC en NVDENC (respectievelijk de zelf ontwikkelde encoding- en decoding-oplossingen van Nvidia) is het verwerken van video’s vele malen sneller dan op een CPU.

NVENC en NVDENC ondersteunen alle prominente codecs zoals H. 264, H. 265, VP9 en AV1. Akamai stipt aan dat het verwerken van virtual reality- en augmented reality-content eveneens op de Nvidia-hardware kunnen worden verwerkt.

Andere doeleinden?

Akamai richt zich van oudsher op content delivery networks (CDN’s), waarbij video-hosting traditioneel een van de meest uitdagende use-cases zijn. Het is daarom logisch dat het bedrijf zich voornamelijk hierop richt bij de aankondiging van de nieuwe dienst. Toch valt er nog meer op de Nvidia-hardware te draaien, als we Akamai mogen geloven.

Zo spreekt Akamai over GenAI- en machine learning-doeleinden waar de RTX 4000 Ada Generation-kaarten tevens voor geschikt zijn. Evenals noemt men data-analyse, wetenschappelijke berekeningen, gaming, graphics-rendering en HPC. Dit zijn echter ietwat frappante suggesties. Immers is de RTX 4000 in kwestie feitelijk een workstation-kaart en moet deze niet verward worden met andere Nvidia-producten. Zo komt het op geen enkele manier in de buurt van de AI-prestaties van een H100 en is de fysieke GPU-chip (AD104) een stuk minder krachtig dan de AD102 die in de RTX 4090 zit.

Met andere woorden: Akamai biedt vanaf nu een dienst aan die weliswaar geschikt is voor videoverwerking, maar niet plotseling op een toegankelijke manier de beste AI-hardware beschikbaar stelt. Immers is de RTX 4000 bijvoorbeeld bij CoreWeave op cloudbasis te huren voor 24 dollarcent per uur, terwijl de H100 een slordige zeventien keer meer kost (4,25 dollar per uur).

Lees ook: Noname Security wil zichzelf verkopen aan Akamai: een onvermijdelijke stap?