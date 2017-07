Microsoft trekt stekker uit de Windows App Studio

Apps & Software

Microsoft stopt met de Windows App Studio. In plaats daarvan kunnen ontwikkelaars straks een opensource-extensie voor Visual Studio 2017 gebruiken om apps te bouwen voor de Windows Store. Vanaf 15 juli kunnen mensen zich niet meer aanmelden voor de Windows App Studio en de dienst wordt op 1 december geheel stopgezet.

Dat meldt Microsoft in een blog over de beslissing. De Windows App Studio was een gratis online tool die ontwikkelaars hielp om snel een app voor de Windows Store te bouwen. Dat was inderdaad relatief eenvoudig, doordat de ontwikkeling visueel plaatsvond; gebruikers hoefden dus niet zelf de complete code in elkaar te zetten.

Microsoft schrijft zelf dat de App Studio voort zal bestaan in de Windows Template Studio, dat het als de natuurlijke volgende stap in de evolutie hiervan ziet. “We nemen onze lessen uit de code generation engine en de bestaande wizard als sterke fundering voor onze code generation en ontwikkelaarservaring mee naar de Windows Template Studio,” aldus Microsoft.

De drie belangrijkste data zijn volgens Microsoft als volgt:

15 juli : alleen nog bestaande gebruikers kunnen inloggen. Afgeronde applicatieprojecten kunnen gedownload worden; dynamische databronnen mogen niet meer aangemaakt worden. Dynamische data kan gedownload worden.

De Windows Template Studio is beschikbaar als open source extensie op GitHub.