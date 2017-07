Google stelt Samba-client voor Android beschikbaar

Apps & Software

Google heeft vorige week uit het niets een Samba client uitgebracht voor Android, waarmee het overdragen van bestanden tussen besturingssystemen een stuk makkelijker wordt.

Voor degenen die nog niet bekend zijn met Samba: Samba is een opensource softwarepakket dat bestaat uit verschillende applicaties en welke gebruik maakt van het SMB-protocol. Het SMB-protocol wordt in principe gebruikt door Microsoft om bestanden en printers te delen over een netwerk. Met Samba kunnen unix- en linuxsystemen ook gebruik maken van dit protocol. Wat het overdragen van bestanden over een netwerk tussen verschillende besturingssystemen mogelijk maakt. Google heeft nu dus ook ondersteuning toegevoegd aan Android middels deze app.

De Samba-app voor Android ziet er niet heel spectaculair uit, maar het doet wat het moet doen. Als gebruiker hoef je simpelweg de fileshare in te voeren waarmee je verbinding wilt maken, plus een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord wanneer dit nodig is. Wanneer op ‘mount’ gedrukt wordt, zal de share onmiddellijk in de Downloads/Files app geplaatst worden. Het is dus erg makkelijk om bestanden heen en weer te kopiëren. Androidpolice heeft het openen van de shares getest. Zo was het met de app mogelijk om een video direct vanuit de home server af te spelen, zonder deze eerst te kopiëren. Daarbij moet wel vermeldt worden dat de kwaliteit niet erg goed was.

Als je uiterlijk van een app heel belangrijk vindt, spreekt de Android-versie van het programma je waarschijnlijk niet erg aan. De app doet echter waarvoor hij gemaakt is zonder te veel poespas.