Oracle biedt security service voor regering Verenigd Koninkrijk

Security

Niets is belangrijker dan de databescherming van gegevens die je achterlaat bij de regering. Hier draagt Oracle dan ook aan bij, met haar nieuwe cloud service voor de regering van het Verenigd Koninkrijk: ‘UK Government Cloud Region’.

Oracle draagt vanaf heden bij aan de online security van het Verenigd Koninkrijk met haar UK Government Cloud Region, aldus CloudPro. Middels deze service kunnen overheidsinstanties hun werk verplaatsen naar de cloud, waarmee ze voldoen aan de reglementen omtrent data security bepaald door HMG Cloud Security Principles. Met een Cyber Essentials Plus certificaat en een ISO 27001 certificaat hoeft de overheid zich geen zorgen te maken over de standaarden waaraan ze moeten voldoen bij het gebruik van de UK Government Cloud Region. En dat is naar eigen zeggen geen verrassing, want bij Oracle staat security hoog in het vaandel.

Dermot O’Kelly, senior vice president bij Oracle UK, Ireland & Israel: “Bij Oracle staat security centraal bij alles wat we doen. We begrijpen dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie van groot belang is. Security zit in Oracle’s “DNA” – in het product, de ontwikkelingscyclus en de Cloud Operations – om er zeker van te zijn dat je informatie ook van jou blijft.”

Met de nieuwe cloud bespaart de overheid kosten, heeft het de beschikking over innovatieve oplossingen en een gestroomlijnd proces om zo data beter toegankelijk te maken. Daarnaast biedt het de security die de overheid nodig acht en kan het Verenigd Koninkrijk met vertrouwen overstappen naar de publieke cloud.