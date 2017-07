Aantal abonnees Tele2 stijgt fors door Unlimited-abonnement

Business

Tele2 heeft een forse stijging in het aantal abonnees gerealiseerd sinds het nieuwe onbeperkte abonnement is geïntroduceerd. In de afgelopen zes weken kwamen er bijna 70.000 Unlimited-abonnees bij. De omzet in het mobiele segment groeide daarnaast met 45 procent.

Dit blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers van het het bedrijf. In het tweede kwartaal van 2017 kreeg Tele2 er in totaal 51.000 nieuwe mobiele klanten bij. Uit deze cijfers blijkt dat klanten ook intern zijn overgestapt, omdat het aantal nieuwe klanten lager ligt dan het aantal nieuwe Unlimited-abonnees. Schijnbaar willen steeds meer mensen onbeperkt data; natuurlijk niet omdat het moet, maar omdat het kan.

Het totaal aantal klanten in het afgelopen kwartaal nam voor Tele2 toe met 1,5 miljoen, vergeleken met de 1,3 miljoen toename van het jaar ervoor. De omzet in Nederland nam met 2 procent af naar 149 miljoen euro. Volgens de provider groeide de omzet van het mobiele segment echter wel met 45 procent.

Hoe het Unlimited-abonnement werkt

In mei van dit jaar introduceerde de provider een abonnement met onbeperkte data, belminuten en SMS-berichten. De organisatie is niet de eerste die dit aanbiedt. Zo kondigde T-Mobile eerder al een vergelijkbaar abonnement aan. T-Mobile zag in het kwartaal na haar aankondiging een stijging van 100.000 nieuwe klanten, wat meer is dan bij Tele2. Echter implementeerde Tele2 haar Unlimited-abonnement pas halverwege het kwartaal, waardoor een kortere periode is gemeten.

Middels het Unlimited-abonnement van Tele2 krijg je per dag standaard 5GB ter beschikking om te doen en laten wat je wilt. Om 12 uur ’s nachts wordt een nieuwe 5GB automatisch beschikbaar gesteld. Mocht je aan 5GB per dag niet genoeg hebben, moet je een SMS sturen naar Tele2 met de tekst: NOG 1GB. Via de Tele2-app gaat het echter nog makkelijker, doordat je alleen maar op ‘bundelbooster 1000MB’ hoeft te klikken.

Met de openbaring dat Tele2’s snelheid tussen middernacht en zeven uur ’s ochtends afneemt, is de vraag of klanten ook voor Tele2 en haar Unlimited-abonnement hadden gekozen als ze dit vooraf geweten hadden.