Lek toont nieuwe afbeeldingen en video Galaxy S8 Active

Er zijn afbeeldingen en een video gelekt van een telefoon die de Galaxy S8 Active zou moeten voorstellen. Deze variant van de Galaxy S8 beschikt over een plat scherm en een kunststof behuizing.

Een Reddit-gebruiker deelde de foto’s en de video op de Galaxy S8/S8+ subreddit, maar heeft ze inmiddels weer verwijderd. De gebruiker, onder de naam ‘nique0201’, beweerde het toestel gekregen te hebben via een connectie bij Samsung. Een oplettend iemand zei al snel dat er informatie op de afbeeldingen te zien was wat kon leiden tot het vinden van de bron van het lek. Kort hierna werd het beeldmateriaal verwijderd.

Het ontwerp

Sindsdien zijn er al enkele andere versies van de video en de foto’s verschenen. De telefoon beschikt over dikkere bezels dan de Galaxy S8 en is een stuk dikker. Het toestel heeft een behuizing van polycarbonaat die dikker is dan die van de normale S8. Daarnaast is de glazen achterkant vervangen door een stroef soort kunststof en heeft de telefoon een 4000mAh-accu.

Het display is een OLED-scherm van 5,8 inch met een resolutie van 2960 x 1440 pixels. De Active heeft dus hetzelfde scherm als de normale S8, hoewel de bezels groter zijn. De Active is daarnaast ook groter door de bumpers.

Wanneer je de telefoon vergelijkt met vorige Active-versies, die al een paar jaar niet meer in Europa uitkomen, zijn er enkele verschillen. Het scherm is nu van glas zonder bovenlaag van plastic en de programmeerbare Active-knop is vervangen door een Bixby-knop die niet handmatig ingesteld kan worden.

Hoewel de Galaxy S8 Active nog niet is aangekondigd, zijn er wel al enkele hoesjes voor het toestel online te vinden. Dit lek geeft ons een betrouwbare eerste indruk van de telefoon, hoewel we hem waarschijnlijk in Europa niet zullen zien. Maar wie weet worden we nog verrast door Samsung.