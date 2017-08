IBM vestigt wereldrecord en slaat 330TB ongecomprimeerde data op klein medium op

Business

IBM-wetenschappers hebben een nieuw wereldrecord gevestigd. Ze hebben 330 terabyte aan ongecomprimeerde gegevens opgeslagen op een opslagmedium dat in je handpalm past. Het gaat om een stukje magnetische tape, dat normaliter gebruikt wordt voor opslag van video’s en reservekopieën van bestanden.

In totaal wisten de onderzoekers van IBM 201 gigabyte aan gegevens per vierkante inch op magnetische tape op te slaan, meer dan twintigmaal zoveel als op dit moment op commerciële tape drives mogelijk is. Om te illustreren hoe ver de technologie ontwikkeld is: toen deze zestig jaar geleden uitgevonden werd, slaagden IBM-wetenschappers erin zo’n 2 megabyte per vierkante inch op te slaan.

De magnetische tape waarmee men het record vestigde, werd volgens Engadget ontwikkeld binnen een samenwerking van IBM en Sony Storage Media Solution. Wat IBM betreft geeft dit record aan hoe groot het potentieel van de tape-opslag is voor de toekomst.

“Tape is traditioneel vooral gebruikt voor videoarchieven, back-up bestanden, reservekopieën en voor informatieopslag on premise, maar de industrie breidt ook uit naar off-premise toepassingen in de cloud,” stelt IBM-onderzoeker Evangelos Eleftheriou in een statement. “Verwacht wordt dat sputtered tape minder zal kosten om te maken dan de huidige commerciële variant, en het potentieel voor erg grote capaciteit zal de kosten per terabyte erg interessant maken. Deze technologie is daarmee vooral praktisch voor opslag in de cloud.”

Om 201 gigabyte per vierkante inch op te kunnen slaan, moesten de onderzoekers van IBM een aantal nieuwe technologieën ontwikkelen. Daarvoor is de afgelopen jaren intensief samengewerkt met Sony, vooral om meer gegevens op een klein oppervlak op te kunnen slaan. “De resultaten van deze samenwerking hebben geleid tot verschillende verbeteringen in de mediatechnologie, waaronder geavanceerde roll-to-roll technologie voor de fabricage van lange sputtered tape en betere smeertechnologie, wat de functionaliteit van magnetische tape stabiliseert.”