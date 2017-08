AMD bevestigt Linux-problemen van Ryzen

Hardware

Gebruikers van besturingssysteem Linux klaagden vorige week over willekeurige crashes. Onder meer op het forum van AMD gaven ontwikkelaars aan last te hebben van dit probleem. Nu erkent AMD dat de problemen zich voordoen in combinatie met Ryzen-processors. Dat doet het bedrijf in een telefoongesprek met de website Phoronix.

AMD geeft daarbij aan dat het gaat om een zeer complex probleem. Het zou volgens de chipmaker in enkele gevallen optreden. Zelf spreekt men over een performance marginality problem. Het gaat om segmentatiefouten die ontstaan als er meerdere parallelle compilatie workloads naast elkaar draaien. Bij een gemiddelde gebruiker zou deze hoeveelheid niet zomaar voorkomen. Alleen wanneer het systeem extreem belast wordt, zal het probleem zich voordoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de scripts ryzen-test/kill-ryzen draaien.

Andere systemen

In het gesprek met Phoronix geeft AMD aan dat de bug niet voorkomt bij processors uit de Epyc- en ThreadRipper-series. Op internet ging het gerucht dat het probleem moederbord specifiek is, maar dat blijkt niet het geval. Phoronix voerde meerdere proeven uit om het probleem zelf te reproduceren. De bug bleek inderdaad voor te komen bij Ryzen, waarna de website contact legde met de maker van de processor. Het reproduceren van de bug was zeker geen eenvoudige klus, aldus de ‘ontdekkers’ van de bug. De kans dat hij bij alledaags gebruik voor problemen zorgt, is extreem klein.

Personen die het probleem tegenkomen kunnen via de website contact opnemen met AMD. De chipmaker belooft voortaan zijn hardware beter te testen op Linux-systemen. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk of het probleem alleen is beperkt tot Linux-systemen. Andere op Unix gebaseerde of lijkende besturingssystemen (bijvoorbeeld FreeBSD) worden nu ook onderzocht. Het onderzoek is echter nog maar net gestart, dus daar zijn nog geen eenduidige conclusies uit te trekken. Volgens de berichtgeving heeft Windows in ieder geval geen last van het probleem.