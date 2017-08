Dropbox maakt inloggen met tweestapsverificatie makkelijker

Apps & Software

Dropbox heeft vandaag bekend gemaakt dat de app van het bedrijf voortaan ook gebruikt kan worden binnen het kader van tweestapsverificatie. Daarmee is het veilig inloggen een stuk makkelijker gemaakt.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen dat er een notificatie gestuurd wordt naar de Dropbox-app op hun telefoon, zodat hun identiteit bevestigd kan worden. Om het proces af te ronden, hoeven gebruikers dan enkel op een knop te drukken. Er wordt in dat nieuwe systeem dus geen code verstuurd via SMS, en dus hoeven mensen ook niks meer in te typen om de tweestapsverificatie af te ronden.

Dropbox legt de reden hierachter als volgt uit: “mobiele meldingen zijn vooral handig als back-up, als je geen mobiel signaal hebt, maar wel toegang hebt tot wifi (bijvoorbeeld aan boord van een vliegtuig, waar je geen veiligheidscodes kan krijgen via tekstbericht).”

Dit kan ingesteld worden door in te loggen op de site van Dropbox. Daar moet je naar de accountinstellingen surfen, waar onder het tabblad beveiliging de optie staat op tweestapsverificatie in te stellen. Daarna kan je ook selecteren dat er via de app ingelogd kan worden.

Het bedrijf heeft ook een video online gezet, waarin het de werking van de nieuwe verificatiemethode demonstreert. Die kan je hieronder bekijken.

Dankzij deze update is Dropbox weer wat veiliger als cloudopslagdienst. Steeds meer bedrijven werken met dit soort verificatiemethodes: zo introduceerde Microsoft het al in al zijn apps en voerde ook WhatsApp de verificatiemethode toe.