Dropbox lanceert Dash, een AI-gebaseerde universele zoek- en samenvattingsengine.

Deze week kondigt Dropbox een nieuw pakket AI-gebaseerde functies aan voor zijn toonaangevende platform voor cloudopslag en het delen van bestanden. “Dropbox Dash is een AI-gebaseerde universele zoekmachine die al je tools, content en apps met elkaar verbindt in één zoekbalk”, legt het bedrijf uit in een blogpost.

De nieuwe oplossing bevat connectoren met belangrijke platforms zoals Google Workspace, Microsoft Outlook en Salesforce. “Nu kun je die tijdrovende taken overslaan, zoals het schakelen tussen apps om content te delen, deel te nemen aan een vergadering en een deck te vinden dat je teamgenoot heeft gedeeld”, aldus Dropbox.

Dropbox merkt op dat mensen een groot deel van hun werkdag besteden aan het navigeren tussen apps en content. Het bedrijf noemt dit “work about work”. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat kenniswerkers bijna 9 uur per week besteden aan het zoeken naar bestanden en content. Daarnaast bleek uit onderzoek van RingCentral dat 69 procent van deze werknemers tot 60 minuten per dag besteedt aan het navigeren tussen apps.

Om het probleem van “chaos op de werkplek” op te lossen, besloot Dropbox “een tool te bouwen die je kan helpen minder tijd te besteden aan het zoeken en organiseren van al je content, en meer tijd aan het efficiënt doen van je beste werk”.

Wat nieuw is

Naast universeel zoeken bevat de Dropbox Dash browserextensie extra functies, waarvan de eerste Stacks heet. Dit zijn “slimme verzamelingen” voor de links van de gebruiker die een snelle manier bieden om URL’s op te slaan, te organiseren en terug te vinden. Stacks bieden een deelbare, organisatorische laag voor cloud content – vergelijkbaar met hoe bestanden mappen hebben en liedjes afspeellijsten.

Een andere functie is de Startpagina. Met dit dashboard heeft de gebruiker toegang tot de universele zoekfunctie van Dash, kan hij Stacks bekijken, snelkoppelingen naar recent werk krijgen en vergaderingen starten. Dit maakt het “gemakkelijker om door je dag te navigeren en terug te keren naar je belangrijkste werk”, beweert het bedrijf.

Dropbox zegt dat het nog maar net begonnen is met AI. In de nabije toekomst kan Dash vragen beantwoorden en relevante content weergeven met behulp van generatieve AI om de informatie van een gebruiker te ontleden.

