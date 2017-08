Kunstmatige intelligentie kan schoonmaakpraktijken in ziekenhuizen verbeteren

Business

Ziekenhuizen en infecties blijven een vervelende combinatie. Eind juli overleden er wereldwijd nog vijftig hartpatiënten als gevolg van een bacterie die op medische apparatuur zat. Ook vormt de uitbraak van bacteriën als MRSA en VRE een risico. Het is dan ook van groot belang dat er zo hygiënisch mogelijk gewerkt wordt. Kunstmatige intelligentie kan daar een rol in spelen.

Onderzoekers van Stanford University hebben dieptecamera’s en computervisie gebruikt om de activiteit op ziekenhuisafdelingen in de gaten te houden. Het systeem kan gebruikt worden om de schoonmaakpraktijken en de hygiëne van medewerkers en bezoekers in de gaten houden en zo gedrag spotten dat wellicht bij kan dragen aan de verspreiding van een infectie. Deze week nog presenteren de onderzoekers de resultaten tijdens de Healthcare Conference in de Verenigde Staten.

De onderzoekers plaatsten op verschillende plekken op twee ziekenhuisafdelingen dieptecamera’s, waaronder de gang, kamers en rond zeepdispensers. Tijdens een druk uur werden er videobeelden opgenomen. 80 procent van die beelden werd gebruikt om een algoritme te trainen dat kon zien of iemand zijn handen wel of niet goed waste alvorens de betreffende persoon een kamer bezocht. De overige 20 procent werd gebruikt om de algoritmes te testen.

Tijdens het uur bezochten in totaal 170 mensen de kamers van patiënten. Slechts dertig van hen bleken het juiste protocol om de handen schoon te maken gevolgd te hebben. Verder bleek dat de algoritmes in vergelijking met mensen die de video’s terugkeken 75 procent accuraat waren. Als mensen in het geheim op de afdeling observaties over het wassen van de handen moesten maken, dus zonder videobeelden, bleek dat ze minder precies waren dan de algoritmes.

Volgens New Scientist zijn de onderzoekers van plan de technologie in drie ziekenhuizen te implementeren en te onderzoeken hoe groot de impact van het menselijk gedrag op infecties is. Ze willen verder de methode verbeteren en ook meer dan alleen het al dan niet wassen van handen in de gaten kunnen houden. Een van de onderzoekers, Alexandra Alahi, vertelde aan New Scientisti: “We kunnen niet 24/7 een dokter in de kamers plaatsen, maar wel een KI-dokter in elke kamer en elke gang, waardoor mensen het belangrijkste werk kunnen uitvoeren.”