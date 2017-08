Amazon stopt in VK en Duitsland met DVD-verhuurdienst

Business

Naar de videotheek gaan is erg retro. Er zijn inmiddels allerlei manieren waarop je jouw favoriete films kunt kijken. Netflix is misschien wel de meest voor de hand liggende, maar ook Amazon Prime is interessant. Tot voor kort bood Amazon een soort van tussenkomst van de videotheek en streamingsdiensten aan, waarbij leden een DVD of Blu-ray per post ontvangen en terugsturen. Maar deze dienst is nu aan zijn laatste tijd bezig.

Deze dienst is ook wel bekend onder de naam Lovefilm en werd in 2011 overgenomen door Amazon. Variety meldt dat Lovefilm op 31 oktober stopt in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, de enige landen waar de dienst beschikbaar is. Door een maandelijks bedrag te betalen krijgen gebruikers een DVD of Blu-ray per post toegestuurd, waarna zij hem op dezelfde manier weer terugsturen. Lovefilm is daarmee te vergelijken met Netflix DVD plan, waarbij een zelfde soort manier van films huren wordt ingezet.

Vooral de concurrentie van streamingsdiensten doen Lovefilm uiteindelijk de das om. Het Duitse kantoor van Amazon laat in een verklaring aan Variety weten dat de afgelopen jaren een groeiend aantal klanten gebruikmaakt van streamingdiensten. De vraag naar het huren van DVD’s en Blu-ray’s nam volgens Amazon tegelijkertijd af. Toch is er nog een markt voor personen die hun film liever op een schijfje huren. In januari werd namelijk bekend dat iets meer dan 4 miljoen gebruikers het Netflix DVD plan gebruiken.

Belofte Amazon

Aan BBC laat Amazon weten dat de DVD’s aan het goede doelen geschonken zullen worden. De 50 medewerkers van Lovefilm hoeven overigens niet te vrezen voor hun baan. Zij krijgen nieuw werk aangeboden ergens binnen Amazon. Het is natuurlijk wel de vraag wat die belofte precies inhoudt, aangezien zij er wellicht in functie op achteruit gaan. Overigens staat Amazon inmiddels bekend als een echte banenmotor. Begin deze maand werd er nog Amazon Jobs Day gehouden, waarbij het de bedoeling was om 50.000 nieuwe werknemers verspreid over verschillende locaties op één dag te verwelkomen.