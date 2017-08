Grote bedrijven scharen zich achter nieuwe, snelle standaard voor draadloze bestandsoverdracht

Business

Samsung, Foxconn en andere bedrijven in de smartphone-industrie scharen zich achter een nieuwe standaard die het draadloos downloaden van grote bestanden drastisch versneld. De technologie draagt de naam ‘Kiss’ en maakt het downloaden van bestanden in luttele seconden mogelijk. Naast Samsung en Foxconn steunen ook bedrijven als Dolby en Intel de ontwikkeling hiervan.

De techniek is ontwikkeld door het bedrijf Keyssa, dat stelt dat als twee apparaten die van Kiss voorzien zijn vlak naast elkaar gehouden wordt, het mogelijk is om bestanden van enkele gigabits in seconden over te zetten. Eind 2016 werden er al chips onthuld door Keyssa en Intel die in laptops en convertibles ingebouwd kunnen worden voor de technologie, maar breed in gebruik genomen is het nog niet.

Kiss in smartphones

De nieuwe alliantie met Samsung en Foxconn maakt het in elk geval wel mogelijk om de chips in smartphones en andere mobiele apparaten te plaatsen. De technologie is ook bruikbaar voor bijvoorbeeld televisies, waarmee het mogelijk wordt om films vanaf smartphones direct naar een televisie over te zetten.

De technologie past in een “connector zo groot als een koffieboon” en maakt gebruik van extreem hoge frequenties. Daardoor kan data over korte afstanden snel overgezet worden. Op laptops kan er tot wel 5Gbps overgezet worden. Dat is vergelijkbaar met de eerste generatie USB Type-C techniek. Keyssa en zijn partnerbedrijven hebben nog niet bekend gemaakt hoe snel het werkt op smartphones.

Implementatie laat op zich wachten

Het zal nog wel even duren voordat de chips in smartphones ingebouwd worden. Interessant is wel dat de Essential Phone voorzien is van “een magnetische connector die draadloze bestandsoverdracht mogelijk maakt”. Volgens Reuters is het bedrijf Playground Global, dat eigendom is van Essential-ontwerper en CEO Andy Rubin, ook een investeerder in Keyssa, dus wie weet zit de technologie wel al in die nog te verschijnen Android-toestellen.

Keyssa heeft zo’n 250 patenten aangevraagd rond de technologie, waardoor er vermoedelijk hoge licentiekosten zijn voor het gebruik van Kiss. Toch is het feit dat zowel Samsung als Apple-fabrikant Foxconn aanb oord zijn bemoedigend.