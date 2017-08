“Bing is groter dan je denkt” zegt Microsoft

Business

Natuurlijk, Google blijft de grootste zoekmachine. Maar volgens Microsoft is zijn zoekmachine, Bing, een stuk groter dan je denkt. Gisteren kwam het bedrijf met een aantal cijfers die toch behoorlijk indrukwekkend zijn. De dienst blijkt wereldwijd een marktaandeel van 9 procent te hebben.

Daarmee komt de zoekmachine van Microsoft natuurlijk lang niet in de buurt van Google, maar daar gaat het Microsoft vermoedelijk niet om. Gespeculeerd wordt, onder meer door Ars Technica, dat het bedrijf adverteerders wil laten zien dat het bereik van de zoekmachine groter is dan je zou denken. Dat blijkt ook wel uit de slogan waarmee Microsoft zijn cijfers presenteert: “Groter dan je denkt”.

Wereldwijd heeft Bing dus een marktaandeel van 9 procent. De zoekmachine wordt gebruikt voor 12 miljard zoekopdrachten per jaar. Daarvan zijn er 5 miljard afkomstig uit de Verenigde Staten, wat veruit de grootste markt is voor Bing. In totaal heeft het daar dan ook een marktaandeel van 33 procent.

Ook in Europa doet Bing het niet verkeerd, met een marktaandeel van 9 procent. Hier wordt naar het schijnt zo’n 3 miljard keer per jaar gezocht met Bing. In Nederland is de zoekmachine goed voor een marktaandeel van 9 procent en in totaal 111 miljoen zoekopdrachten per maand. Het best presteert Bing in het Verenigd Koninkrijk, met een marktaandeel van 25 procent en in totaal 896 miljoen zoekopdrachten per maand.

In Azië en Australië heeft Bing een marktaandeel van 4 procent. Daar wordt er maandelijks 2 miljard keer gezocht met de zoekmachine. Vooral in Taiwan (24% marktaandeel en 295 miljoen zoekopdrachten), Hong Kong (19% marktaandeel en 87 miljoen zoekopdrachten) en Australië (12% marktaandeel en 173 miljoen zoekopdrachten) doet de dienst het goed.

Hieronder kan je de afbeelding zien die Microsoft vrijgaf om aan te tonen dat Bing groter is dan je zou denken.