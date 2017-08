Parallels kondigt Desktop 13 aan: diepere integratie tussen Mac en pc

Apps & Software

Onder het motto van ‘het beste van twee werelden’ heeft Parallels versie 13 van haar Desktop-suite aangekondigd. Mac-gebruikers die ook regelmatig iets met Windows doen, zullen Parallels ongetwijfeld al kennen. Het bedrijf houdt zich al sinds jaar en dag bezig met virtualisatie en is met name bekend van het de Desktop-software die het uitbrengt voor Mac. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld Windows in een VM te draaien, maar bijvoorbeeld ook Linux. Inmiddels is dit softwarepakket dus aanbeland bij versie 13. Parallels heeft hier weer de nodige updates en nieuwe features ingestopt. We gaan hieronder in op enkele in het oog springende.

De nadruk van de software ligt voornamelijk op het beschikbaar maken van Windows op een Mac, ook al is het ook mogelijk om Linux, Android of een extra versie van macOS in een VM te draaien. Naar eigen zeggen biedt de software je de eenvoudigste installatieprocedure voor Windows die je op dit moment kunt vinden. Met één klik gaat de installatie van start. Je hoeft dus niet ergens een image te downloaden en dat uit te voeren. Dat doet de software allemaal zelf.

Touch Bar in Windows

Heb je eenmaal een versie van Windows 10 draaien, dan kun je aan de slag. Waar Apple de functie van de Touch Bar op de nieuwste MacBook Pro behoorlijk heeft dichtgetimmerd, is dat onder Windows 10 niet het geval. Zo kun je voor bijvoorbeeld, Outlook, Word, Excel en PowerPoint shortcuts opnemen en naar hartenlust aanpassen. Ook voor alle bekende browsers zijn dit soort snelkoppelingen te maken op de Touch Bar. Verder integreert de Touch Bar met het startmenu en het bureaublad van Windows 10. Ook Taakbeheer kun je vanaf de Touch Bar openen.

Andersom kan Parallels Desktop 13 ook functies van Windows 10 toevoegen aan de macOS-omgeving. Vanaf build 16232 van Windows 10 die beschikbaar is gesteld voor Insiders maakt de People Bar onderdeel uit van het besturingssysteem van Microsoft. Dat is echter beperkt tot maximaal drie icoontjes in de taakbalk. Je kunt dit echter ook beschikbaar maken in het Dock van je Mac. Dan zijn er in theorie geen beperkingen aan het aantal fotootjes van mensen dat je kunt opnemen in het Dock.

Picture-in-Picture

Met Parallels Desktop 13 is het niet alleen mogelijk om meerdere VM’s tegelijk naast je bestaande macOS-besturingssysteem te draaien. Je kunt ook alle omgevingen tegelijkertijd in de gaten houden. Dit is mogelijk dankzij Picture-in-Picture. Handig als je die ene workload die je in Windows aan het draaien bent niet uit het oog wilt verliezen terwijl je wel gewoon productief blijft. Je kunt de VM’s altijd ‘bovenop’ laten draaien als je dat wilt, ook als je een full screen Mac-app hebt draaien.

Pro en Business Edition

Naast de basiseditie zijn er ook nog een Pro en een speciale Business-editie. De Pro stelt je in staat om per VM tot 32 virtuele cores en 128 GB virtueel werkgeheugen beschikbaar te stellen. Dit is voor een deel gedaan met de nieuwe iMac Pro in het achterhoofd toegevoegd. Daarnaast geeft deze versie je meer mogelijkheden op het gebied van resoluties van VM’s (waarbij er ook het nodige is gedaan om de scaling goed te krijgen). Met Quick Virtual Machine IP Address Lookup kun je snel achter het IP-adres komen van een bepaalde VM.

Verder kun je de prestaties van apps analyseren en optimaliseren. Ben je een website aan het bouwen, dan kun je meteen checken hoe snel deze laadt via een 3G-verbinding bijvoorbeeld. Tot slot zijn in de Pro-versie meerdere testomgevingen beschikbaar voor Microsoft-browsers (Edge en IE). Dit zijn overigens trials van 90 dagen.

De Business Edition heeft alles wat de standaard en Pro-versie hebben en voegt daar nog enkele zaken aan toe. Een van de interessantste is wat ons betreft de Single Application Mode. Hiermee kun je een enkele Windows-applicatie in een macOS-omgeving draaien. De rest van Windows is onzichtbaar. Handig als je als bedrijf bent gestandaardiseerd op Mac, maar ook enkele Windows-applicaties gebruikt of moet gebruiken.

Later dit jaar wordt de Business Edition nog iets verder uitgebreid. Dan komt er ook een mogelijkheid om meerdere beheerders aan te maken en wordt de My Account-omgeving vernieuwd. Dat moet het beheren van abonnementen en licenties vereenvoudigen.

Prestaties

Volgens Parallels zijn de prestaties met Desktop 13 weer verbeterd. Zo kan een externe Thunderbolt SSD nu in een VM op nagenoeg dezelfde snelheid werken als wanneer hij native wordt aangestuurd. Ook de prestaties op traditionele schijven zijn met bijna 50 procent verbeterd en het maken van snapshots van VM’s gaat 50 procent sneller. Verder is er OpenGL 3 ondersteuning toegevoegd voor onder andere de DIALux evo software.

Parallels Desktop 13 is per direct beschikbaar. Hieronder zie je de adviesprijzen.