Het is hartje zomer, het is warm buiten, iedereen is op vakantie en wij moesten een nieuwe Techzine Talks maken. Tijd voor een luchtige podcast met een klein serieus tintje en dat gaat over Windows Autopatch. Niet zozeer over de updates in de besturingssystemen, dat zijn meer de luchtige updates.

In deze podcast praten we je op een zeer laagdrempelige en luchtige manier bij over de laatste updates in de wereld van besturingssystemen. Iets waar onze expertise jaren geleden nog zeer groot in was, maar inmiddels is dat wel wat minder, en is onze kennis opgeschoven richting enterprise IT. Deze podcast mogen onze luisteraars dan ook met een korrel zout nemen.

In de eerste 12 minuten van deze podcast praten we je bij over Chrome OS en Chrome OS Flex en hoe je dat zakelijk kan gebruiken. Zowel met nieuwe als met verouderde hardware, want daar is met Flex een optie voor gekomen.

Daarna gaan we verder met macOS en iPadOS, om te eindigen met Windows 11, Windows 12 en Windows Autopatch. Windows Autopatch moet onder zakelijke klanten de patch tuesday gaan vervangen, met Windows Autopatch kan je al je patches uitbesteden aan Microsoft. Hoe dit precies werkt vertellen we in deze podcast.

Techzine Talks informatie

Na een succesvolle start in 2021 gaat Techzine Talks in 2022 door met een nieuw seizoen.