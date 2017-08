HP en Deloitte rollen 3D-printoplossingen uit naar de productie-industrie

Business

HP en Deloitte hebben vandaag een strategische samenwerking aangekondigd, die de digitale transformatie van de wereldwijde productie-industrie moet versnellen. Binnen de samenwerking moeten de 3D-printsystemen van HP breder geïmplementeerd worden in grotere productieomgevingen.

De gedachte van de twee bedrijven is dat ze dankzij hun samenwerking andere ondernemingen ertoe in staat kunnen stellen hun producten versneld te ontwerpen en produceren. Ook moet het helpen om een flexibelere supply chain in te richten en het productieproces efficiënter te maken. Volgens HP en Deloitte draagt hun samenwerking bij aan de innovatie op de markt, maar ook aan een versnelde levering van nieuwe producten en zou de hoeveelheid afval teruggebracht worden.

Binnen de samenwerking, combineert HP zijn Jet Fusion 3D-printtechnologie met Deloitte’s wereldwijde klantennetwerk. De diepgaande relaties van dat bedrijf in de productie-industrie stellen HP in staat zijn producten breed beschikbaar te maken.

“We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie. Geen enkele sector in de wereldwijde economie ondergaat een dergelijk radicale transformatie als de US$12 biljoen grote productiemarkt,” vertelt Dion Weisler, President en CEO HP Inc. “Bedrijven die investeren in digitale ontwikkeling geven hun concurrenten het nakijken. Verder bouwend op onze 3D-printtechnologie helpen we bedrijven, samen met Deloitte, om te transformeren en te winnen in deze nieuwe tijd.”

“De digitalisering van de wereldwijde productiemarkt heeft gevolgen voor bedrijven en consumenten over de hele wereld. 3D-printen speelt een belangrijke rol bij de fundamentele verandering van productie zoals we dat tegenwoordig kennen,” zegt Punit Renjen, Global CEO Deloitte. “Deze samenwerking omvat twee uitzonderlijke merken en brengt HP’s leidende 3D-printplatform samen met Deloitte’s digitale productie-ervaring en wereldwijd klantbereik.”

De 3D-printoplossingen van HP worden al bij steeds meer bedrijven, waaronder BMW, Jabil en Nike in gebruik genomen en vormen een interessant aanbod. Met een 3D-printer kunnen er immers in korte tijd meerdere prototypes gemaakt worden van een bepaald product. Daardoor kan er sneller geïnnoveerd worden, maar kunnen er ook eenvoudiger zeer specifieke onderdelen voor producten gemaakt worden. Daardoor zou het productieproces van bepaalde ingewikkelde producten ook eenvoudiger kunnen zijn.

Dit initiatief is onderdeel van HP’s en Deloitte’s langdurige samenwerking om de digitale transformatie binnen ondernemingen te versnellen. De samenwerking start is de Verenigde Staten en wordt daarna uitgerold naar andere continenten.