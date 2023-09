Lenovo brengt een nieuwe monitor op de markt die digitale tekeningen in 3D kan tonen. Een 3D-bril is niet nodig.

3D krijgt volgens Lenovo een grotere belangstelling onder grafische vormgevers, gamers en video’s. Voor die markten brengt het nu een 3D-monitor op de markt. Het gaat om de ThinkVision 27 3D dat beelden kan weergeven in 2D of 3D, zonder extra middelen zoals een 3D-bril.

Zonder 3D-bril is het vaak lastig om de objecten goed in meerdere dimensies weer te geven. Lenovo belooft dat de monitor wel degelijk een goede kijkervaring kan bieden door de combinatie met realtime eye-tracking. Het legt verder uit dat de technologie werkt door tegelijkertijd twee aparte beelden naar de kijker te sturen, zodat ieder oog het onderwerp vanuit een iets andere hoek ziet.

Overige kenmerken

Grafische ontwerpers verwachten echter meer van een monitor en dienen over accurate kleurweergaves te beschikken om zichzelf te verzekeren van het eindresultaat van hun werk. Ook hier kan Lenovo leveren en belooft het merk voor de ThinkVision 27 3D een kleurenaccuraatheid van 99 procent voor DCI-P3 en Adobe RGB.

De monitor beschikt over een 27-inch scherm, met een refreshrate van 60Hz. Verder zijn er ingebouwde luidsprekers en beschikt het over USB-C-docking met 100W power delivery, twee HDMI-poorten,een DisplayPort, een ethernetpoort en een USB 3.2-hub bestaande uit vijf poorten.

De prijs van het toestel komt neer op 3.000 euro. De eerste monitors komen beschikbaar in februari 2024, maar het is onduidelijk of deze datum ook geldt voor beschikbaarheid in Nederland en België.

