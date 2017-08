Slimme technologie halveert laadtijd mobiele websites

Apps & Software

Er zijn genoeg pogingen gedaan om de snelheid van mobiel internetten te verhogen. Onderzoekers van de University of Michigan en MIT hebben een nieuwe manier ontwikkeld die de laadtijd van mobiele webpagina’s drastisch omlaag brengt. Gemiddeld laden pagina’s dankzij de nieuwe methode de helft zo snel.

Het team van onderzoekers heeft software ontwikkeld die het heel toepasselijk Vroom gedoopt heeft. De software optimaliseert de end-to-end interactie tussen mobiele apparaten en webservers. De technologie is getest op honderd populaire nieuws- en sportwebsites en bleek de laadtijd te halveren. Van een gemiddelde laadtijd van tien seconden, bleven er nog vijf over.

“Als een browser een pagina begint te laden, is alles wat het weet, wat de mobiele URL is. Al het andere moet het ontdekken door meerdere verzoeken te sturen en code uit te voeren, om uiteindelijk alles te laden wat nodig is,” legt Vaspol Ruamviboonsuk, een van de onderzoekers uit.

De nieuwe architectuur bundelt alles wat nodig is voor een browser om een pagina te laden. Als een webserver een verzoek krijgt van een browser, verstuurt die server nu ook meteen alle onafhankelijke bronnen die geladen moeten worden voor een pagina. Kortom: als ook bepaalde live scripts en advertenties geladen moeten worden, wordt dat ook meteen gemeld.

Wat Vroom dus doet, is de interactie die nodig is tussen een browser en een server minimaliseren. In de proeven die uitgevoerd zijn, heeft het in elk geval al een groot effect. De vraag is echter hoe lang het duurt voordat de technologie uitgerold kan worden. Op dit moment vinden er pas proeven plaats met Vroom.

Er is wel een redelijke kans dat Vroom uiteindelijk uitgerold wordt. Het project wordt mede gefinancierd door Google’s Faculty Research Award, de Amerikaanse National Science Foundation en MIT. Er is dus vanuit de technologiewereld wel interesse om Vroom uit te rollen.