Samsung onthult de Galaxy J7+ met dubbele camera

Mobile

Samsung heeft de Galaxy J7+ in Thailand gelanceerd, een 5,5-inch smartphone in de midrange categorie die ideaal is voor zakelijk gebruik. Het toestel is vooralsnog niet in Nederland verkrijgbaar, maar zal dat vermoedelijk wel zijn straks. Het is de eerste midrange telefoon van Samsung met een dubbele camera.

De smartphone ziet er hetzelfde uit als voorgaande toestellen in de Galaxy J-serie en beschikt – net als zijn voorgangers – over prima specificaties. De telefoon heeft een 5,5-inch full-HD AMOLED-scherm, en draait op een MediaTek Helio P20 processor. Die heeft 4 GB aan werkgeheugen en is voorzien van 32 GB opslaggeheugen. De Galaxy J7+ biedt ook een SD-kaart ingang, voor maximaal 256 GB aan extra opslaggeheugen.

De Samsung Galaxy J7+ biedt drie camera’s. Aan de achterkant zit allereerst een 13 megapixelsensor met F/1.7-lens. Die laat veel licht binnen en kan daarmee in elk geval in theorie prima foto’s maken in omstandigheden met weinig licht. Afgezien van die 13 MP-sensor, is er ook nog een 5 MP-sensor met F/1.9-lens, die vooral geschikt is voor het knippen van portretten.Aan de voorkant zit verder een 16 megapixelsensor ingebouwd, met F/1.9-lens. Die is verder voorzien van een LED-flitser, zodat er mooie selfie’s geknipt kunnen worden.

De Android-telefoon is verder nog voorzien van onder meer Samsung eigen Always On-technologie. Daardoor hoef je niet op een knop te drukken om notificaties te zien of de tijd af te lezen. De smartphone beschikt over een 3.600 mAh-batterij en zou volgens Samsung daarmee makkelijk een hele dag mee kunnen gaan.

Het toestel kost in Thailand 12.900 Baht en omgerekend 326,60 euro. Wanneer het apparaat naar Nederland komt is nog niet bekend.