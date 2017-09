Huawei versterkt samenwerking met Microsoft voor verbeteren clouddienst

Services

Huawei heeft een nieuwe samenwerking met Microsoft aangekondigd, die er voor moet zorgen dat zijn publieke cloud verbetert. De cloud van Huawei wordt ook wel Huawei Cloud genoemd. Huawei onthulde de versterkte samenwerking tijdens Huawei Connect 2017 in Shanghai.

De deal houdt in dat er meer Microsoft diensten beschikbaar komen voor bedrijven die de Huawei Cloud gebruiken. Daarnaast zullen de twee partijen voortaan samenwerken voor het ontwikkelen en creëren van nieuwe publieke cloud functies. Huawei kan dit zien als een grote stap, aangezien Microsoft met zijn Azure en andere diensten een grote speler is op de markt.

Zheng Yelai, hoofd van de cloud BU en IT-productlijn van Huawei, geeft dan ook aan blij te zijn met de samenwerking: “We hechten ons aan een filosofie waarin de klant centraal staat. Huawei is toegewijd aan het activeren en bevorderen van een slimme samenleving. Als een wereldleider op het gebied van software, diensten en oplossingen speelde Microsoft een belangrijke rol in de zakelijke markt. Huawei Cloud kijkt ernaar uit om samen te werken met Microsoft om een open en win-win ecosysteem te bouwen.”

Uitbreiding Huawei

De twee partijen werken al enige tijd samen op het gebied van cloud. Huawei Cloud biedt daardoor al diensten zoals Windows Server en RDS voor SQL Server aan. De aankondiging die tijdens Huawei Connect 2017 gedaan werd, zal het aantal diensten echter verder laten toenemen. Hoe die invulling precies eruit zal zien is niet bekend, al reageerde ook Microsoft op het nieuws. Zo geeft Microsoft China-CEO Alain Crozier aan dat de vierde industriële revolutie aangedreven wordt door technologische innovatie. Daardoor ontstaan er volgens de topman kansen in bijna iedere industrie.

Overigens schreven we gisteren ook over Huawei, omdat het bedrijf een nieuwe chipset onthulde. Het gaat om de Kirin 970, een product dat zich focust op het aandrijven van kunstmatige intelligentie. De aankomende vlaggenschepen Mate 10 en Mate 10 Pro zullen beschikken over deze chipset.