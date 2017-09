Microsoft en Adobe breiden samenwerking op cloudgebied uit

Business

In de herfst van 2016 maakten Microsoft en Adobe bekend dat ze overeengekomen waren om een aantal diensten van elkaar te integreren. Nu laten de partijen weten dat dit partnership verder uitgebreid wordt. De versterkte samenwerking is er op gericht om de productiviteit te laten toenemen en bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen.

In de praktijk houdt de overeenkomst in dat Adobe Sign, de digitale ondertekeningsdienst van het bedrijf, de preferred dienst is voor Office 365 en Dynamics 365. Preferred betekent dat Adobe Sign de voorkeur heeft. Dat wil dus niet zeggen dat het een exclusieve dienst is voor de twee Microsoft-pakketten. Adobe zal daarom ook sommige diensten aan blijven bieden in Amazon Web Services.

Vanuit de andere kant betekent het dat Microsoft Teams, een alternatief voor het populaire Slack, de preferred dienst is voor Adobe Creative Cloud, Document Cloud en Experience Cloud. Adobe maakt daarnaast Microsoft Azure zijn preferred hostingplatform voor Adobe Sign.

Logische samenwerking

Een overeenkomst zoals deze is op zich niet zo heel gek. Adobe en Microsoft vissen in veel gevallen in dezelfde vijver als het aankomt op het werven van gebruikers voor hun diensten. Zo zijn er veel personen die Microsoft Word, Excel en PowerPoint gebruiken, terwijl ook Adobe Acrobat en Adobe Sign populair is bij hen.

Tijdens de aankondiging in 2016 maakten de partijen bekend dat Adobe Creative Cloud, Marketing Cloud en Document Cloud beschikbaar zullen zijn in Azure. In ruil daarvoor zou Azure het preferred cloudplatform voor die diensten worden. Daarnaast lieten de bedrijven weten dat Adobe’s Marketing Cloud Microsoft’s Marketing-module zal zijn voor de Enterpise-versie van Dynamics 365.

Tot slot is bekendgemaakt dat de twee werken aan integratie van Sign in Teams via een bot die teamleden in staat stelt documenten te beheren en op te sporen. De bedrijven beloven dat de integratie van Sign en Teams de komende weken plaats zal vinden.