Twee nieuwe zakelijke ThinkPad-laptops met AMD Pro

Hardware

Lenovo heeft twee nieuwe laptops uit de doeken gedaan, de ThinkPad A275 en de ThinkPad A475. Het gaat om apparaten die zich richten op de zakelijke gebruiker. Opvallend is dat het Chinese bedrijf voor het eerst een AMD Pro-processor gebruikt voor een zakelijke laptop.

Het gaat om de zevende generatie AMD Pro A12-chip. Naast de overeenkomst in processor zullen de twee ThinkPads ook beschikken over een GPU uit de Radeon R7-serie van AMD. Het verschil tussen de twee zit vooral in de schermgrootte. Waar de A275 met een 12,5-inch display komt, zal de A475 over een 14-inch display beschikken. Het basismodel komt met een 1600 x 1900 pixels TN-panel, maar er is de mogelijkheid om te upgraden een naar full-HD (1920 x 1080 pixels) IPS-display. Een touchscreen is daarbij optioneel.

Specificaties van de laptops

Beide laptops kunnen maximaal beschikken over 16 GB aan DDR4-geheugen. Qua opslagopties valt er te kiezen uit 512 GB SSD of 1 TB HDD. Wat betreft de connectie-opties hebben de laptops de beschikking over LTE-A mobiele broadband, wifi 802.11ac, bluetooth 4.1, twee USB 3.0 type-A-poorten, een USB-type-C connector, een HDMI-output, een gigabit ethernetaansluiting, een kaartlezer en een hoofdtelefoonaansluiting. De ThinkPad A275 en A475 moeten een meer dan tien uur op een accu meegaan.

Lenovo laat verder weten dat de A275-laptop rond de 1,3 kilogram weegt. De A475 is met zijn groter design ook wat zwaarder, waardoor de laptop 1,6 kilogram weegt. De gebruiker kan voor een variant gaan met een vingerafdrukscanner, die compatibel is met Windows Hello biometrische authenticatie. De A475 heeft een docking-station port, die afwezig is bij zijn kleinere broertje.

Het Chinese bedrijf belooft dat de ThinkPad A475 later deze maand beschikbaar zal zijn. Dat gebeurt dan tegen een bedrag van 849 dollar. De A275 zal in oktober op de markt verschijnen voor 869 dollar. Bedragen in euro’s worden niet genoemd.