Nieuwe leden aan Mobile Security Alliance van VMware toegevoegd

Tijdens VMworld 2017 Europe is bekendgemaakt dat er een uitbreiding plaatsvindt van de Mobile Security Alliance (MSA). Het ecosysteem van security-leveranciers verwelkomt daardoor zes nieuwe leden, wat voor hen betekent dat zij een betere beveiliging moeten kunnen leveren voor hun digitale werkomgeving.

Partijen die zich aansluiten bij MSA zijn Bay Dynamics, CipherCloud, Entrust Datacard Corporation, Gurucul, Intercede en Kaymera. Daarmee komt het aantal leden op 23 te staan, verdeeld over zes categorieën. Eerder waren er al endpoint, applicaties, cloud en netwerkbeveiliging, maar gezien de groei in aanvallen komen er de categorieën authenticatie en analytics bij.

Het ecosysteem van MSA is geïntegreerd in de VMware Workspace One, een digitaal workspace-platform. Dit moet een verbonden en uitgebreide aanpak leveren voor de beveiliging van alle aspecten van de digitale werkomgeving. WorkSpace One komt dan ook met doelgerichte API’s voor het beveiligingsecosysteem om te integreren met het platform.

Verklaring VMware

Sumit Dhawan, senior vice-president en general manager van VMware, licht in het persbericht het nieuws toe. Daarin legt hij uit dat het aantal beveiligingsaanvallen toeneemt, terwijl er ook meer endpoint-platforms, applicaties en gebruikerstypes bijkomen. Organisaties moeten volgens Dhawan een nieuwe aanpak kiezen die zich als eerste richt op het aandrijven van een veilige infrastructuur, en ten tweede beschikt over een diep geïntegreerd ecosysteem om bestaande beveiligingssilo’s bij elkaar te houden. Dat levert zichtbaarheid bij alle gebruikers, apps en apparaten op.

Andere partijen die deel uitmaken van MSA zijn Symantec, Intel Security, Palo Alto Networks, Check Point, Trend Micro, F5 Networks, Appthority, Blue Coat, CloudLock, FireEye, KryptoWire, Lookout, Netskope, Proofpoint, Skycure, Skyhigh, Pradeo, Wandera en Zimperium.

