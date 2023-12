Bij VMware worden duizenden mensen ontslagen, oplossingen worden afgesplitst en verkocht en de strategie gaat volledig op de schop. De afgelopen weken zijn de eerste stappen gezet in het strippen van VMware. De komende maanden zullen er nog wat stappen volgen. In deze podcast zetten we alles op een rij en bespreken we de actuele situatie.

De CEO van Broadcom heeft vorige week bevestigd dat Carbon Black en het EUC-portfolio van VMware in de verkoop staan. Vooralsnog is het niet duidelijk of er al gesprekken zijn gevoerd met potentieel geïnteresseerde kandidaten. Het overnameproces heeft zo’n 18 maanden geduurd en er is uitgebreid de tijd geweest om dit voor te bereiden. Het zou dus zomaar kunnen dat Broadcom op korte termijn kan melden aan wie Carbon Black en VMware EUC verkocht gaan worden. Er zijn ongetwijfeld genoeg partijen te vinden die interesse hebben in Carbon Black en VMware Workspace One.

Vier divisies

Broadcom heeft besloten om VMware op te splitsen in vier divisies, waarmee ook al duidelijk werd dat EUC en Carbon Black er buiten vielen. De vier divisies zijn VCF, Tanzu, Software Defined Edge en Application Networking and Security. Lees hier meer over de nieuwe divisies.

Ontslagen

VMware heeft inmiddels al zo’n 3000 mensen ontslagen, voornamelijk in landen waar de arbeidswetgeving dit eenvoudig mogelijk maakt. In Europa zijn vooralsnog geen ontslagen bekendgemaakt, hier zijn werknemers ook beter beschermd. Wel is het vrijwel zeker dat er de komende maanden nog ontslagen gaan volgen in verschillende landen. VMware had zo’n 38.000 werknemers, we vermoeden dat Broadcom dit terug wil gaan brengen naar de 25.000 tot 30.000, gezien alle ontslagen en verkopen van divisies.

Broadcom / VMware liveblog

