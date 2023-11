Nadat VMware Cloud eerder dit jaar stevig gemoderniseerd werd, bouwt het bedrijf nu vooral aan een uitgebreid AI-aanbod. Tijdens VMware Explore in Barcelona heeft het wederom veel te vertellen op dit gebied. Extra rekenkracht, opslag en een serie aan partnerships geven klanten meer flexibiliteit om de technologie te benutten, of dat nu on-prem, in de (public) cloud of binnen edge-omgevingen plaatsvindt.

VMware heeft allereerst wijzigingen toegebracht aan VMware Cloud Foundation, dat inmiddels voorzien is van een update naar versie 5.1. Dit platform geeft gebruikers de mogelijkheid om hun infrastructuur uniform aan te sturen, met ondersteuning voor allerlei combinaties van on-prem en cloud-omgevingen. In augustus sprak het over een afname van 33 procent in upgradetijd, naast beter schaalbaarheid.

Nu lijkt flexibiliteit centraal te staan: een verdubbeling van de GPU-capaciteit per VM brengt het totaal tot zestien, waardoor het uitvoeren van AI-workloads een stuk haalbaarder is geworden. Ook kan opslag voortaan onafhankelijk van compute opgehoogd worden.

Private AI met Intel

Eerder kondigde VMware een partnership aan met Nvidia onder de noemer VMware Private AI Foundation. Dit integreerde de software van Nvidia met de stack van VMware om AI-modellen onder meer te trainen of aan te passen.

Nu is ook Intel van de partij om te partneren VMware. Het AI-softwarepakket van dat bedrijf zal voortaan VMware Cloud Foundation laten draaien op Xeon-processors met AI-hardware en Max-GPU’s. Nu dient gezegd te worden dat Nvidia momenteel zonder meer de kroon spant als het gaat om AI-prestaties, maar dit alternatief zal andermaal voor meer flexibiliteit zorgen bij klanten van VMware. Ook hier kunnen gebruikers data voorbereiden, modellen trainen, verfijnen en inferencing laten uitvoeren.

“Decennialang hebben Intel en VMware next-generation datacenter-naar-cloud mogelijkheden geleverd die klanten sneller laten bewegen, meer laten innoveren en efficiënt laten opereren,” aldus Sandra Rivera, EVP en GM van de Data Center and AI Group bij Intel. “Met de potentie van AI om krachtige nieuwe mogelijkheden te creëren en mensenlevens te verbeteren, zijn Intel en VMware goed uitgerust om bedrijven in het nieuwe AI-tijdperk te leiden, aangedreven door silicium en software.”

Integratie met IBM Watsonx

Het onderwerp van Private AI komt ook om de hoek kijken bij VMware’s samenwerking met IBM. Voortaan integreren VMware Cloud Foundation, Red Hat OpenShift en IBM Watsonx met elkaar. Laatstgenoemde is IBM’s AI-platform dat veilige AI-workloads op basis van bedrijfsdata mogelijk maakt. Het doel van het platform is eenvoudig: werknemers van allerlei alledaagse taken af te helpen.

Voortaan is Watsonx via VMware ook on-prem te draaien, dat dezelfde functionaliteit als het cloudgebaseerde SaaS-alternatief belooft. Dit kan met behulp van het enterprise-gerichte Kubernetes-platform van Red Hat.

Deze samenwerking tussen VMware en IBM is opgezet via het gedeelde Joint Innovation Lab, dat bestaat uit een team van beide bedrijven om nieuwe oplossingen op de markt te brengen. Hier is men al sinds 2018 mee bezig. In de toekomst hoopt men een “reference architecture” te lanceren om AI-modellen te trainen en te verfijnen in hybrid cloud- en on-prem-omgevingen. Deze zou zelfs moeten voldoen aan zeer strenge compliance-eisen, zodat bijvoorbeeld een financieel instituut zorgeloos gebruik kan maken van AI op een grote schaal.

Kortom: VMware heeft het eigen AI-aanbod flink verstevigd, met name dankzij verschillende samenwerkingen. Private AI is volgens het bedrijf een “architectuur-aampak”, dat niet afhankelijk is van een specifieke vendor. Meerdere AI-platforms sluiten zich erbij aan, met ‘flexibiliteit’ als toverwoord voor klanten.