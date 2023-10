Terwijl de overname door Broadcom nog altijd op zich laat wachten, is VMware gestopt met het zogeheten Flings-programma. Via de website flings.vmware.com konden gebruikers voorheen experimentele software installeren. Wel is een groot deel van het aanbod voortaan elders op de VMware-website beschikbaar.

Eerder vandaag lieten Broadcom en VMware weten dat men verwachtte dat de deal ‘binnenkort’ definitief zal zijn. Dat zal plaats moeten vinden vóór 26 november, de einddatum voor de gesloten deal ter waarde van 61 miljard dollar. Talloze landen hebben hun goedkeuring gegeven, maar in dat lijstje schittert China door afwezigheid. Volgens Broadcom-CEO Hock Tan zorgen de regelgevers in dat land niet voor oponthoud voor de deal, hoewel dat wel wordt bericht door Financial Times. De weerstand vanuit Beijing zou een wraakactie zijn voor Amerikaanse exportrestricties rondom chipproductie, die onder meer de verkoop van ASML-apparatuur blokkeert.

Volgens CEO bij MKP Advisors Mark Kelly is de onzekerheid rondom de VMware-Broadcom-deal ongekend. Tegenover Financial Times stelt hij dat de berichtgeving vanuit beide bedrijven het eerste publieke teken is dat ze niet de deal kunnen voortzetten zoals men in gedachte had.

Inmiddels is er al bij het laatstgenoemde bedrijf hoe dan ook verandering op komst, blijkt onder meer uit berichtgeving dat veel VMware-personeel een baan aangeboden heeft gekregen bij Broadcom. Eerder zou er al een ontslagronde van start zijn gegaan.

Onduidelijkheid

VMware heeft wat Flings betreft snel gehandeld: vorige week dinsdag werden Fling-ontwikkelaars geïnformeerd dat de website uit de lucht zou worden gehaald, waarna op donderdag een redirect naar developer.vmware.com/samples werd ingesteld. Voor senior staff solution architect bij VMware William Lam kwam het besluit als een verrassing; hij kwam er ook niet achter waarom Flings stopgezet werd.

The Register meldt dat er eind vorige week een “all-hands meeting” werd geannuleerd door de bedrijfstop van VMware, waardoor werknemers nog altijd niet weten wat hen te wachten staat.

